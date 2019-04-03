В Московском зоопарке рассказали об аппетите проснувшихся медведей

В пресс-службе столичного зоосада отметили НСН, что за время спячки животные теряют до 25 % своего веса, и к их рациону подходят очень ответственно.

Два гималайских медведя, а также бурый камчатский медведь в Московском зоопарке вышли из зимней спячки. В общей сложности они проспали около четырех месяцев, сообщает в среду, 3 апреля, официальный сайт мэра Москвы. Медведи, несмотря на то, что кажутся сонными, чувствуют себя хорошо. Чтобы полностью прийти в себя и вернуться к привычному ритму жизни, им потребуется несколько недель. Как рассказали НСН в пресс-службе Московского зоопарка, за время спячки животные потеряли приблизительно 20–25% массы своего тела. В настоящий момент им дают растительную пищу, в частности яблоки, груши и виноград, также в их рацион постепенно вводят рыбу и мясо.

«Медведи начали просыпаться несколько дней назад, впервые вышли в наружный вольер сегодня. Они хорошо себя чувствуют, за зиму они немножко схуднули, это естественный процесс, они теряют около 20-25% от массы тела. Сейчас, по предварительным оценкам наших специалистов, Роза – бурая камчатская медведица весит около 400 кг, а гималайские медведи приблизительно 250 кг каждый. Их постепенно возвращают к привычному режиму, к их обычному рациону. Сейчас это растительная пища, фрукты. Бурая медведица предпочитает сочные груши и яблоки, также ей дают мед и сухофрукты. У гималайских медведей почти такой же рацион, им еще немного дают зеленого винограда, который они очень любят. Постепенно начнут вводить в рацион мясо и рыбу, овощи, орехи, добавки и витамины. Они проспали 4 месяца, сейчас очень важно их правильно кормить, чтобы они получали полезные вещества», - отметили в пресс-службе.

Собеседник НСН добавил, что зимний сон животных сотрудники зоопарка оберегают с особым трепетом, так как несвоевременное пробуждение зверей чревато для них стрессом и проблемами со здоровьем.

«Проснулись медведи примерно одновременно, они чувствуют изменение температуры и постепенно выходят из состояния зимнего сна. Это именно сон, достаточно глубокий, но чуткий. У нас на "Острове зверей" все время соответствующая обстановка - соблюдается тишина, никаких громких звуков, никаких передвижений. За их сном наблюдают зоологи и стараются, чтобы их ничто не беспокоило. Если медведь разбужен неправильно, он может получить большой стресс, это может сказаться на его самочувствии и здоровье», - сообщили специалисты.

Ранее НСН писала, что некоторые другие впадающие в спячку животные уже вернулись в свои вольеры. Сообщалось, что уже проснулись еноты и енотовидные собаки, и их можно увидеть на экспозиции. Также разбудили тушканчиков, которые провели всю зиму в специальных холодильных камерах. А в начале марта, первыми в этом году проснулись сурки, пропустив традиционный День сурка, который отмечается 2 февраля.