В Московском зоопарке рассказали, когда проснутся медведи

Зато сурки и еноты уже давным-давно проснулись, рассказали в эфире НСН представители зоопарка.

Медведи, которые живут в Московском зоопарке, выйдут из спячки не раньше следующей недели. Об этом НСН сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Нет, они не вышли из спячки. По прогнозам наших зоологов, они выйдут из спячки не раньше следующей недели. Мы очень ждем. Просто у нас не такие молодые животные, а во-вторых они достаточно в этому году поздно заснули. Была теплая осень, они заснули только в ее конце. Для них продолжительность спячки в четыре-четыре с половиной месяца – это вполне нормально и в природе. И тем более в зоопарках, где их ничто не беспокоит», - пояснил представитель учреждения.

Однако некоторые другие впадающие в спячку животные уже вернулись в свои вольеры. «У нас уже проснулись еноты и енотовидные собаки, их можно увидеть на экспозиции. Тушканчики, которые провели всю зиму в специальных холодильных камерах. Проснулись сурки, первыми в этом году. Еще не проснулись ежи, сони-полчки и те летучие мыши, которые у нас содержатся в центре реабилитации рукокрылых», - добавили в пресс-службе.

Напомним, сурки в столичном зоосаде проснулись в начале марта, пропустив традиционный День сурка, который отмечается 2 февраля.