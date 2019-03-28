В Московском зоопарке рассказали, когда проснутся медведи

Медведи, которые живут в Московском зоопарке, выйдут из спячки не раньше следующей недели. Об этом НСН сообщили в пресс-службе зоопарка.
«Нет, они не вышли из спячки. По прогнозам наших зоологов, они выйдут из спячки не раньше следующей недели. Мы очень ждем. Просто у нас не такие молодые животные, а во-вторых они достаточно в этому году поздно заснули. Была теплая осень, они заснули только в ее конце. Для них продолжительность спячки в четыре-четыре с половиной месяца – это вполне нормально и в природе. И тем более в зоопарках, где их ничто не беспокоит», - пояснил представитель учреждения.
Напомним, сурки в столичном зоосаде проснулись в начале марта, пропустив традиционный День сурка, который отмечается 2 февраля.