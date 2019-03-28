Четверг
28 марта
USD 64.59
EUR 72.72
Москва

В Московском зоопарке рассказали, когда проснутся медведи

28 Марта 2019 в 16:24
В Московском зоопарке рассказали, когда проснутся медведи
Зато сурки и еноты уже давным-давно проснулись, рассказали в эфире НСН представители зоопарка. 

Медведи, которые живут в Московском зоопарке, выйдут из спячки не раньше следующей недели. Об этом НСН сообщили в пресс-службе зоопарка.

«Нет, они не вышли из спячки. По прогнозам наших зоологов, они выйдут из спячки не раньше следующей недели. Мы очень ждем. Просто у нас не такие молодые животные, а во-вторых они достаточно в этому году поздно заснули. Была теплая осень, они заснули только в ее конце. Для них продолжительность спячки в четыре-четыре с половиной месяца – это вполне нормально и в природе. И тем более в зоопарках, где их ничто не беспокоит», - пояснил представитель учреждения.

Сурки Московского зоопарка пропустили «профессиональный праздник»
 
Однако некоторые другие впадающие в спячку животные уже вернулись в свои вольеры. «У нас уже проснулись еноты и енотовидные собаки, их можно увидеть на экспозиции. Тушканчики, которые провели всю зиму в специальных холодильных камерах. Проснулись сурки, первыми в этом году. Еще не проснулись ежи, сони-полчки и те летучие мыши, которые у нас содержатся в центре реабилитации рукокрылых», - добавили в пресс-службе.

Напомним, сурки в столичном зоосаде проснулись в начале марта, пропустив традиционный День сурка, который отмечается 2 февраля.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.