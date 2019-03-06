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Московский зоопарк подыскивает пару для бегемота и жирафа

6 Марта 2019 в 14:14
Московский зоопарк подыскивает пару для бегемота и жирафа

Московский зоопарк подыскивает пару для карликового бегемота, жирафа и зебры Греви. В учреждении рассказали, что найти партнера этим животным не просто из-за того, что это должно быть не родственное животное.

Заведующий научно-методическим сектором Московского зоопарка Владимир Фролов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что для этого существует специальная племенная книга, благодаря которой отслеживаются родственные связи животных на протяжении нескольких поколений. Но поскольку все животные размножаются в зоопарках, то подобрать пару быстро очень трудно.

Специалист отметил, что для размножения животных в неволе требуются разные условия. Например, фламинго не станут плодиться, если их меньше 20. Поэтому зоопарки нередко прибегают к уловкам, ставя зеркала – так птицам кажется, что их больше, чем на самом деле.

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