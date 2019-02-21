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Общество

В Молочном союзе назвали заговором информацию о скором дефиците молока в России

21 Февраля 2019 в 13:14
В Молочном союзе назвали заговором информацию о скором дефиците молока в России
В эфире НСН исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли заявила, что угрозами дефицита ретейлеры пытаются продавить отмену электронной сертификации.

Крупные федеральные ретейлеры, представляющие Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) направили письмо в Минэкономразвития РФ, где предупредили о возможном дефиците молока и молочных продуктов на прилавках продовольственных магазинов. Причиной тому должен стать приказ Минсельхоза, вступающий в силу 1 июля, который существенно расширяет перечень продуктов, информация о которых, в том числе сертификаты, свидетельства и ветсправки, должна быть внесена в автоматизированную систему «Меркурий». В АКОРТ уверены, что все проблемы возникнут именно от того, что Минсельхоз вводит правила не постепенно, а одномоментно.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН уверила россиян, что никаких перебоев с поставками быть не может, а предупреждение в письме — ложное.

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«Они постоянно об этом говорят. Это заговор! Электронную сертификацию нужно вводить. И чем быстрее, тем лучше. Это единственное, что даст возможность отслеживать готовую продукцию, поможет в борьбе с фальсификацией и так далее. Какие перебои? Причем это здесь! Раньше говорили, что коровы перестанут доиться, но ввели же электронную сертификацию для сырого молока. Никто этого даже не заметил. Это просто провокация. Ничего, в том числе ветеринарные сертификации не грозят перебоями. Просто сетям не будет возможности ничего скрывать», — уверена Маницкая.

Напомним, ранее координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции НСН рассказал о смертельной опасности фальсифицированных молочных продуктов. Он призвал отстранять от должностей тех, кто снабжает россиян фальсифицированными продуктами.
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