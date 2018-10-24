Эксперт заявил о смертельной опасности фальсифицированных молочных продуктов

Координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр Бражко на пресс-конференции НСН призвал отстранять от должностей тех, кто снабжает россиян фальсифицированными продуктами.

«Фальсификат грабит честных производителей, убивает людей, ведь под видом настоящих продуктов предлагают непонятно из чего сделанное молоко. Лучше за 300 рублей полкило настоящего масла, чем за 250 кило какой-то вредной субстанции. Уголовную ответственность за закупку фальсификата вводить, по моему мнению, не нужно. А нужно отстранять от должности, лишать их возможности заниматься своей работы. ГОСТы у нас есть давно, но не все производители их соблюдают», - констатировал Александр Бражко.

Член комитета по аграрным вопросам ГД РФ Аркадий Пономарев на пресс-конференции НСН уверил, что контролирующие органы точно знают, кто производит фальсификат, но выборка продуктов для анализа идет из нижнего ценового сегмента.