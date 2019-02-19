Эксперт рассказал, в какой таре продается настоящая красная икра

Руководитель Информационного агентства по рыболовству в эфире НСН назвал основные признаки качества деликатеса.

Россиян предупредили о росте сбыта поддельной икры. Такое предостережение члена комитета Госдумы по природным ресурсам Константина Слыщенко опубликовала «Российская газета». По его мнению, в этот период вырастет спрос на икру, соответственно, увеличится и количество подделок на прилавках. «К сожалению, не все знают, каким должен быть нормальный вкусный продукт, и могут купить подделку или контрафакт», — считает депутат.

Слыщенко отметил, что даже специалисты не всегда могут определить подделку. Подделывают все: банку со штампом даты изготовления, этикетку и сам продукт. Контрафактную икру делают из рыбного сырья, рыбьего жира, ее очень сложно отличить по виду и вкусу от настоящей. Банка псевдоикры стоит 250-300 рублей.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал НСН, что рекордный улов отразился на цене икры.

«И красная, и черная икра – это продукт деликатный, требующий соблюдений очень серьезных правил хранения, транспортировки, реализации, которые зачастую не соблюдаются. В прошлом году в России было добыто рекордное количество красной икры, большое количество лосося выловили, за 110 лет такого не было. К сожалению, цена на продукт не снизилась, а в некоторых случаях возросла. Регулятор никак не воспользовался ситуацией рекордного улова для того, чтобы реализовывать по доступной цене. Но этим ловко воспользовались всякие проходимцы и жулики, которые стали по дешевке сбывать фальсификат, подделки и не полезные для здоровья продукты, изготовленные зачастую из синтетического сырья, выдавая это за дешевую из-за рекордного улова икру», - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что для того, чтобы избежать покупки фальсификата, красную икру следует приобретать только в жестяных банках.

«В качестве рекомендации я бы хотел посоветовать покупать красную икру, упакованную в жестяную банку, которая упакована на Дальнем Востоке, в местах промысла – на Камчатке, Сахалине, на Курилах. Ни в коем случае не покупать варианты в пластике и в стеклянной таре и на развес. Это создает дополнительные риски нарваться на фальсификат и на просроченную икру. Самый гарантированный способ взять качественный продукт – купить упакованную в районах промысла икру в жестяной банке. Обратите внимание, что номер предприятия и название продукта был выбит изнутри на крышке, и банка должна быть упакована в период с июня по октябрь, это период, когда добывают лосось», - добавил он.

Эксперт напомнил о малом сроке хранения икры.

«С ценой может быть лукавая история. Низкая цена может ввести в заблуждение покупателя. Однако все же объемы икры перебивают все рекорды по спросу. Прежде икра не распродавалась в течение года. По ГОСТу она должна храниться не более 12 месяцев. Ее вообще желательно есть до середины января. Потом она по объективным причинам уже начинает немного горчить, разрушаться, давать джус, то есть из нее начинает вытекать сок. То есть продукт скоропортящийся. Поэтому, если икру не распродадут, то могут и снизить цену», - пояснил он.

Как рекомендовал ранее Роспотребнадзор, следует избегать покупок красной икры к праздникам в точках, где продажа не разрешена официально. Советовалось внимательно изучить этикетку, обратить внимание на информацию о названии рыбы, дату изготовления и дату фасовки.