В КПРФ не стали осуждать похвалившего ГУЛАГ депутата

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Коммунист Валерий Рашкин в эфире НСН заявил, что у каждого россиянина есть право высказывать свою точку зрения.

Большой общественный резонанс вызвала высказывание депутата Екатеринбургской городской думы от КПРФ 23-летнего Николая Пирожкова. В интервью для The Village он назвал ГУЛАГ «хорошей вещью». По его мнению, «раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества — от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные — насильники и убийцы — чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги».

При этом политик сравнил пособие кормящим матерям в размере 500 рублей в месяц и 60 тысячами рублей, которые государство тратит на содержание заключенного в год. После обрушившейся критики на Пирожкова, он написал пост в соцсетях, в котором пояснил свое высказывание. По мнению областного парламентария, его неверно поняли журналисты. «Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР - пример той системы, что никогда не должна возродиться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование. Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания», - пояснил Пирожков на своей странице в Facebook.

, обсуждая свысказывание своего екатеринбургского коллеги, отметил, что у каждого россиянина есть права высказывать свою точку зрения.

«Каждый человек волен озвучивать свои мысли, вступать в дискуссию. Давать оценки нашей истории. Я отношусь к высказываниям достаточно свободно. Другое дело: полезны ли такие высказывания. Были ошибки раннего периода, тогда шла гражданская война, нужно было восстанавливать народное хозяйство, и советская власть вывела на передовые рубежи социальную часть. Ни в какой другой стране не было столь бурного развития. Были перегибы, я осуждаю власти тогдашние за невинно осужденных. Если говорить о сегодняшней ситуации, то осужденные обязаны работать, и общество сейчас их кормит, а это неправильно. Я считаю, что надо объективно рассматривать историю, и положительные ее аспекты, и наши неудачи, неуспехи. Это будет честно», - резюмировал Валерий Рашкин.В понедельник стало известно, что режиссер Павел Лунгин решил экранизировать роман Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Это история пребывания в лагерях советской журналистки. Ранее эту историю экранизировали на Западе. Фильм назывался «Внутри вихря», и главную роль в нём сыграла Эмма Уотсон.