Зюганов жестко ответил на предложение заменить Ленина в Мавзолее куклой

Тело Владимира Ленина в Мавзолее предложили заменить на восковую или резино-полимерную копию. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился в правительство РФ с просьбой создать специальную комиссию по изучению тела Ленина, сообщает RT.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал депутата Петрова провокатором и заявил, что не допустит замены тела вождя (слушайте аудио).
«Я считаю, этих людей провокаторами. В моральном плане абсолютно нечистоплотными. С точки зрения политической, поджигателями ситуации в стране, потому что любой, кто полезет туда, мы вас погоним оттуда. Вот и все», — сказал Зюганов.
Напомним, что вопрос о захоронении Владимира Ленина обсуждался неоднократно. В начале 2018 года с предложением захоронить его в Мавзолее выступил сенатор Олег Морозов, отметив, что этот вопрос нельзя выносить на всероссийский референдум из-за угрозы раскола общества.
В апреле 2017 года опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян, 63 процента, выступают за захоронение тела Ленина, а около трети респондентов, 31 процент, уверены, что его останки следует оставить в Мавзолее.
Депутат Государственной думы от КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «100-летие революции как повод для перезахоронения Ленина» заявил, что оживление вокруг судьбы останков вождя революции создано искусственно, чтобы отвлечь внимание народа от действительно актуальных вопросов.