Среда
14 ноября
USD 67.68
EUR 76.07
Общество

Зюганов жестко ответил на предложение заменить Ленина в Мавзолее куклой

14 Ноября 2018 в 10:28
Зюганов жестко ответил на предложение заменить Ленина в Мавзолее куклой
Лидер КПРФ в эфире НСН назвал провокатором депутата, предложившего заменить тело Ленина на копию.

Тело Владимира Ленина в Мавзолее предложили заменить на восковую или резино-полимерную копию. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился в правительство РФ с просьбой создать специальную комиссию по изучению тела Ленина, сообщает RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал депутата Петрова провокатором и заявил, что не допустит замены тела вождя (слушайте аудио).

«Я считаю, этих людей провокаторами. В моральном плане абсолютно нечистоплотными. С точки зрения политической, поджигателями ситуации в стране, потому что любой, кто полезет туда, мы вас погоним оттуда. Вот и все», — сказал Зюганов.

Призвавшему к «блицкригу» на Красной площади украинскому политику посоветовали сходить к психиатру
Добавим, что депутат Петров также выступил за захоронение тела Ленина, как тот и просил в своем завещании. Петров отмечает, что захоронение Ленина и размещение в Мавзолее его копии избавит государство от значительных расходов, которые влечет поддержание текущего состояния тела Ленина.

Напомним, что вопрос о захоронении Владимира Ленина обсуждался неоднократно. В начале 2018 года с предложением захоронить его в Мавзолее выступил сенатор Олег Морозов, отметив, что этот вопрос нельзя выносить на всероссийский референдум из-за угрозы раскола общества.

В апреле 2017 года опрос ВЦИОМ показал, что более половины россиян, 63 процента, выступают за захоронение тела Ленина, а около трети респондентов, 31 процент,  уверены, что его останки следует оставить в Мавзолее.

Депутат Государственной думы от КПРФ, член Центрального комитета КПРФ Валерий Рашкин в ходе пресс-конференции НСН на тему: «100-летие революции как повод для перезахоронения Ленина» заявил, что оживление вокруг судьбы останков вождя революции создано искусственно, чтобы отвлечь внимание народа от действительно актуальных вопросов.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.