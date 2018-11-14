Зюганов жестко ответил на предложение заменить Ленина в Мавзолее куклой

Лидер КПРФ в эфире НСН назвал провокатором депутата, предложившего заменить тело Ленина на копию.

Тело Владимира Ленина в Мавзолее предложили заменить на восковую или резино-полимерную копию. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он обратился в правительство РФ с просьбой создать специальную комиссию по изучению тела Ленина, сообщает RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал депутата Петрова провокатором и заявил, что не допустит замены тела вождя (слушайте аудио).

«Я считаю, этих людей провокаторами. В моральном плане абсолютно нечистоплотными. С точки зрения политической, поджигателями ситуации в стране, потому что любой, кто полезет туда, мы вас погоним оттуда. Вот и все», — сказал Зюганов.