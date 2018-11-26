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23-летний уральский депутат назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

26 Ноября 2018 в 16:27
23-летний уральский депутат назвал ГУЛАГ «хорошей вещью»

Депутат от КПРФ городской думы Екатеринбурга Андрей Пирожков назвал ГУЛАГ «хорошей вещью». Он заявил, что заключенные работали на благо общества.

«ГУЛАГ – хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза», - заявил народный избранник, передает «ФедералПресс» со ссылкой на материал издания The Village.

Таким образом Пирожков пытался объяснить, что от современных заключенных мало пользы. Они «чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги», считает он.

23-летний коммунист также признался, что на заседании Общественной палаты предложил дать аэропорту Кольцово имя Иосифа Сталина.

Андрей Пирожков был избран в городскую думу в сентябре 2018 года и стал самым молодым депутатом Екатеринбурга.

Ранее директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких отделалась выговором после скандального высказывания о том, что «государство молодежи ничего не должно». Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что решение не увольнять Глацких может негативно сказаться на рейтинге главы региона Евгения Куйвашева.



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