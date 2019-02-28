В Госдуме возлагают большие надежды на эксперимент с цифровыми выборами

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту в эфире НСН прокомментировала инициативу и рассказала, кому она окажется полезной.

В Госдуму внесены законопроекты о цифровых выборах в Москве. Речь идет о том, чтобы позволить приезжим участвовать в выборах своих губернаторов и парламентариев, а также в целях избавления некоторых москвичей от необходимости заполнять бумажные бюллетени.

Основная концепция заключается в том, что человек сможет проголосовать дистанционно, остальные детали пока прорабатываются. Вероятно, будет возможность голосовать с помощью мобильных устройств или стационарных компьютеров. Уточняется, что подрядчика, который разработает софт, пока ищут: идут переговоры с широким кругом IT-компаний.

Председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова заявила в эфире НСН, что потребность изменений выборного законодательства обусловлена увеличением легитимности выборов и развитием технологий.

«С одной стороны, и это мое личное убеждение, не надо пытаться постоянно вносить изменения в законы. Когда это касается выборов, устойчивость конструкции от этого не выигрывает. Но есть такие вопросы, на которые нельзя не обращать внимание, а также задачи, над которыми нужно работать постоянно. Изменения, которые мы рассматриваем, направлены на очень важные задачи – увеличение легитимности, развитие открытости, прозрачности и подконтрольности. Мы не можем не учитывать, как развиваются технологии и информационные подходы. Но непременное использование этого в выборах - для нас не самоцель. Опять-таки из-за того, чтобы расширять права граждан для участия. А еще чтобы эти технологии как раз и позволяли укреплять прозрачность», - заявила она.

Собеседница НСН отметила, что в результате эксперимента станет понятно, получит ли распространение новая методика.

«У нас большая территория, большие расстояния, и данный подход дает возможность любому человеку, находящемуся за пределами в данном случае Москвы, реализовать свое право на выборы. Еще очень важно максимально исключать участие человека, техническими способами обеспечить защиту достоверности его волеизъявления. На сегодняшний день эта инновация воспринимается неоднозначно, высказываются и «за», и «против». Мы пошли по пути проведения эксперимента, чтобы посмотреть, какие возможны сложности, что оправдается, после тщательного анализа мы будем решать, внедрять ли эту технологию и подход в субъектах РФ. В целом - это реакция на замечания и предложения, которые звучат со стороны экспертов и участников избирательных комиссий. Совершенствуя законодательство, мы решаем проблемы, которые возникают в ходе выборов», - добавила она.

Ранее сообщалось, что Общественная палата и наблюдатели организуют мониторинг за электронным голосованием, которое должно пройти в качестве эксперимента в сентябре 2019 года на выборах в Московскую городскую думу. Каждый москвич сможет проголосовать посредством программного обеспечения портала госуслуг без бумажного бюллетеня.