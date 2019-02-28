ЦИК: Россияне скоро смогут голосовать через гаджеты

Замглавы ЦИК РФ рассказал НСН о предложенных поправках в избирательное законодательство, касающихся цифровых участков и дистанционного голосования на выборах.

В Госдуму внесли законопроекты об удаленном голосовании на сентябрьских выборах в Москве. В рамках первого эксперимента можно будет проголосовать с помощью компьютера, не приходя на избирательный участок. Второй касается цифровых выборов. Некоторые избирательные участки в столице оборудуют комплексами электронного голосования, там можно будет принять участие в голосовании на довыборах в Госдуму и выборах глав регионов, находясь вне своего региона.

Законопроекты призваны позволить гостям столицы поучаствовать в выборах своих губернаторов и депутатов, а также избавить москвичей от необходимости использовать бумажные бюллетени.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев в эфире НСН прокомментировал законопроекты, уточняющие избирательное законодательство. По его мнению, цифровые участки упростят процедуру выборов и дадут свободу избирателям.

«Цифровые участки расширяют возможности политически активным гражданам. На наш взгляд, голосование на этих избирательных участках будет простым и необремененным дополнительными процедурами. Каждый избиратель получит в электронном виде бюллетень по тому региону, в котором он имеет место регистрации. Результаты его голосования будут объективно оценены при подведении итогов в его родном субъекте», - сказал Булаев.

Чтобы проголосовать на цифровом участке, необходимо подать заявление через портал госуслуг не позднее чем за три дня до выборов, говорится в законопроекте. Как отметил зампред ЦИК РФ, в Москве планируется создать 30 цифровых участков в рамках эксперимента.

Второй эксперимент касается электронного голосования из дома, он будет проводиться только в одном из избирательных округов Москвы.

«Он проводится с той целью, чтобы понять: можно ли применить дистанционно-электронное голосование без искажения результата. В рамках этого эксперимента избиратели будут голосовать из дома, воспользовавшись своим компьютером. Эта технология может быть также востребована, если мы добьемся чистоты проводимых процедур», - пояснил он.

По мнению замглавы ЦИК РФ, после проведения эксперимента предстоит серьезный анализ всех полученных результатов. В случае успеха эти нововведения будут распространены по всей России.Единый день голосования в России состоится 8 сентября 2019 года. Россияне будет выбирать глав 16 субъектов федерации, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 регионах. В двух регионах губернатора будет избирать парламент.