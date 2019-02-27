Общественники проконтролируют эксперимент с электронным голосованием

Общественная палата и наблюдатели организуют мониторинг за электронным голосованием, которое должно пройти в качестве эксперимента в сентябре 2019 года на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщил член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев, передает РИА Новости.

Григорьев также отметил, что общественники организуют диалог с Мосгоризбиркомом при организации голосования. Он выразил уверенность, что избирательна комиссия сумеет сделать «всё очень прозрачно и в согласии с общественными организациями».

Отдельный законопроект, который позволяет провести эксперимент с дистанционным голосованием в Москве без поправок в основные законы о выборах, внесла в Госдуму группа депутатов от разных фракций. Каждый москвич сможет проголосовать посредством программного обеспечения портала госуслуг без бумажного бюллетеня.

Как отмечает Ura.ru , такой формат окажется удобным для людей с ограниченными возможностями, а также для тех, кто работает не по месту жительства. Для нового формата будут специально образованы избирательные участки.

