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Общество

В Госдуме предложили отделить обеспеченных должников по ЖКХ от неимущих

11 Марта 2019 в 16:19
В Госдуме предложили отделить обеспеченных должников по ЖКХ от неимущих
Депутат Госдумы Галина Хованская в эфире НСН призвала идти на уступки должникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете передавать коллекторам задолженности по коммунальным платежам. Согласно документу, такое право должны иметь только профессиональные участники рынка ЖКХ: управляющая организация, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация или жилищный кооператив.

Глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН отметила, что необходимо разграничить должников на тех, кто имеет возможность погасить долг, и на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 

«Сейчас максимально упрощено взыскание долгов. Другое дело, если взять нечего с человека, тогда надо смотреть, как ему помочь. Он может находиться в сложной жизненной ситуации: кто-то попал в аварию, кто-то заболел, у кого-то несчастье в семье и кормилец погиб – разные ситуации бывают. Если это временное состояние, надо людям помочь, а не дергать их по судебным инстанциям, описывать последний телевизор или то, что из бытовой техники осталось в доме. Совсем другая история с обеспеченными людьми, тут я предпочитаю судебную процедуру», - отметила Хованская. 

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Депутат также раскритиковала коллекторов, которые, по её мнению «нецивилизованно себя ведут». 

По мнению автора законопроекта Ирины Яровой, злоупотребление и нарушение прав граждан коллекторами стали одной из причин появления законопроекта, а действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимания задолженности. Парламентарий считает, что принятие поправок в Жилищный кодекс РФ позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН назвал основными причинами большого числа должников по ЖКХ низкий уровень заработной платы и постоянный рост тарифов.
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