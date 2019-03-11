В Госдуме предложили отделить обеспеченных должников по ЖКХ от неимущих

Депутат Госдумы Галина Хованская в эфире НСН призвала идти на уступки должникам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект о запрете передавать коллекторам задолженности по коммунальным платежам. Согласно документу, такое право должны иметь только профессиональные участники рынка ЖКХ: управляющая организация, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация или жилищный кооператив.

Глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в беседе с НСН отметила, что необходимо разграничить должников на тех, кто имеет возможность погасить долг, и на тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Сейчас максимально упрощено взыскание долгов. Другое дело, если взять нечего с человека, тогда надо смотреть, как ему помочь. Он может находиться в сложной жизненной ситуации: кто-то попал в аварию, кто-то заболел, у кого-то несчастье в семье и кормилец погиб – разные ситуации бывают. Если это временное состояние, надо людям помочь, а не дергать их по судебным инстанциям, описывать последний телевизор или то, что из бытовой техники осталось в доме. Совсем другая история с обеспеченными людьми, тут я предпочитаю судебную процедуру», - отметила Хованская.