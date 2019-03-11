В России могут запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ. Документ о защите жилищно-коммунальных прав граждан внесла на рассмотрение депутат Госдумы Ирина Яровая, сообщает Телеканал «360».

Согласно законопроекту, право на работу с задолженностями граждан по ЖКХ будет сохранено только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг. В этот список попадут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации.

По мнению Яровой, запрет на передачу коллекторам прав на взыскание задолженностей за услуги ЖКХ позволит защитить права граждан и унифицировать процедуры их реализации.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, что основными причинами большого числа должников по ЖКХ являются низкий уровень заработной платы и постоянный рост тарифов.