Понедельник
11 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

В России могут запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

11 Марта 2019 в 13:10
В России могут запретить передавать коллекторам долги по ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ. Документ о защите жилищно-коммунальных прав граждан внесла на рассмотрение депутат Госдумы Ирина Яровая, сообщает Телеканал «360».

Согласно законопроекту, право на работу с задолженностями граждан по ЖКХ будет сохранено только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг. В этот список попадут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и ресурсоснабжающие организации.

По мнению Яровой, запрет на передачу коллекторам прав на взыскание задолженностей за услуги ЖКХ позволит защитить права граждан и унифицировать процедуры их реализации.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, что основными причинами большого числа должников по ЖКХ являются низкий уровень заработной платы и постоянный рост тарифов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.