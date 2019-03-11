Главе ФАС указали на необоснованность слов о переплатах россиян за ЖКХ

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Глава комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты заявил НСН, что для подтверждения слов главы ФАС нужны факты и цифры.

В сфере тарифов ЖКХ необходимо перевернуть всё с головы на ноги, убеждён глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В интервью НТВ он рассказал о несправедливом распределении тарифов в регионах России. По его словам, некоторые граждане вынуждены переплачивать более 100% себестоимости услуг.

«Если ты производишь куб воды в тех же условиях климатических, в соседней области, в 54 раза дороже, то очевидно, метод сравнительного анализа показывает, что ты получил завышенный тариф. И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это всё пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее», — заявил глава ФАС.

Необоснованными нашёл слова Артемьева в эфире НСН председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор. Напротив, в ряде регионов, по его данным, тарифы занижены.

«Подобное заявление я не могу принимать как соответствующее действительности, потому что должны быть обоснования и цифры, говорящие, где, в каком регионе и за какую услугу население переплачивает. Я могу констатировать, что, выезжая в регионы РФ, я проверяю тарифы и вынужден, к сожалению, сказать, что очень часто они занижены. Поэтому, если говорят, что население переплачивает в два раза где-то, то должно быть это где-то обозначено, чтобы я мог вылететь на место и проверить», — заявил Шпектор.

Если в некоторых уголках России тарифы занижены, это не исключает обратной ситуации в других субъектах федерации. В этом собеседник НСН согласился с главой ФАС — необходимо привести тарифы с соответствие во всех регионах страны.

«Что касается вообще переплат, то, конечно, такие моменты тоже есть. Поэтому, когда мы говорим о тарифах, с моей точки зрения, они должны быть приведены в соответствие по всей территории страны, по каждому субъекту отдельно. И эти тарифы можно ежегодно увеличивать на 4%, как это делается сегодня, но сначала их нужно утвердить изначально правильно, с тем, чтобы потом говорить, что идёт переплата. В этом случае в целом ряде субъектов тарифы вырастут, но если мы не хотим погубить отрасль жилищно-коммунального хозяйства, отрасль ресурсоснабжения, то тариф должен соответствовать тому, чего он стоит», — заметил глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты.

При общем повышении тарифов пострадает малоимущее население. Тогда, по мнению собеседника НСН, необходимо будет говорить о льготах и послаблениях для этой категории граждан.

«Но население в случае повышения тарифов может пострадать. И тогда, я считаю, должна быть социальная защищённость бедного населения. И тогда Артемьев прав. Я уже говорил об этом, что нужно социально защитить бедное население через уменьшение процента душевого дохода, который уходит в сферу ЖКХ. Не 22% делать, а 15%, 10%, тогда это будет справедливо. Остальное должен брать на себя либо регион, либо федеральное правительство. Но такое заявление [о переплатах] чревато последствиями. Может быть, неправильно поняли Артемьева», — предположил Шпектор.

Добавим, по словам главы ФАС, антимонопольная служба уже подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который согласовывается в правительстве. Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект о запрете передавать коллекторам задолженности граждан по коммунальным платежам. Согласно документу, такое право должны иметь только профессиональные участники рынка ЖКХ: управляющая организация, ТСЖ, ресурсоснабжающая организация или жилищный кооператив. В эфире НСН глава комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская дополнила инициативу предложением разграничить должников на категории в зависимости от их дохода.