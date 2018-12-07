В Госдуме назвали бесхребетным свердловского губернатора

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР критично отозвался о главе региона, который не уволил скандальную чиновницу.

Отстранённая от должности директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, «прославившаяся» заявлением, что государство «ничего не должно» молодым людям, выступила с очередным изречением. На сей раз в интервью видеоблогеру она призналась, что уйти с работы ей «не позволит совесть».

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР, член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов заявил НСН, что чиновнице не стоит оставаться на посту.

«Мне кажется, что здесь должен губернатор определенную инициативу проявить, если он бесхребетный, он будет и дальше ей давать продолжать высказываться. Она уже и так в топе Яндекса со своими заявлениями, ждем очередного перла. Мне кажется, на администрацию региона, в котором она работает, это никоем образом положительно не влияет. После ее высказываний и опубликованной хакерами на различных сайтах информации, я думаю, ей не стоит дальше работать. Я, конечно, понимаю, что у нас власть бесхребетная и ничего не может с ней сделать, здесь нужно более жестко действовать, не смотреть на какие-то ее контакты, с кем она там дружит и летает отдыхать», - сообщил он.

Собеседник НСН уверен в необходимости чистки в рядах госслужащих.

«Мы должны относиться к ее должности как к рядовой чиновничьей должности из региона. Это важнейшее направление – работа с молодежью. Не особо проявило себя молодежное правительство за период ее работы, учитывая сколько денег было выделено на проведение различных мероприятий, это должен еще проверить Следственный комитет. Как они там платили по 80 тысяч рублей по размещению в гостинице? Мы проводим чистки в наших рядах, и если мы берем в расчет, что государство будет определенным образом проводить самоочищение, будет правильно, если она воздержится от таких высказываний, но это будет возможно, если она не будет занимать государственный пост», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Глацких жаловалась на травлю после скандальной фразы «никто не просил вас рожать». «Ну, конечно, ляпнула. Я извинилась. Я не только чиновник, я обыкновенный человек. Фраза сказана, но что сейчас происходит… такое унижение человека», - посетовала Глацких.