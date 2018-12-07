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Чиновница «никто не просил вас рожать» не хочет бросать молодежь

7 Декабря 2018 в 11:31
Чиновница «никто не просил вас рожать» не хочет бросать молодежь

Отстранённая от должности директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких не собирается окончательно уходить с работы, объяснив это тем, что ей не позволит это сделать совесть. Как отмечает RT, она заявила это в интервью блогеру Сергею Колясникову. По словам Глацких, она не может оставить «около 400 тысяч вовлечённых в мероприятия ребят».

Чиновница пояснила, что за месяц, пока она была отстранена от работы, в Свердловской области не удалось воплотить жизнь три важных проекта федерального уровня в молодежной среде. Причём Глацких не пояснила, о каких проектах идёт речь, замечает Ura.ru.

Она также пожаловалась на травлю после скандальной фразы «никто не просил вас рожать». «Ну, конечно, ляпнула. Я извинилась. Я не только чиновник, я обыкновенный человек. Фраза сказана, но что сейчас происходит… такое унижение человека. У меня есть родные, ребенок, который это видит», - посетовала Глацких.

Скандал с Ольгой Глацких – олимпийской чемпионки по художественной гимнастике – разгорелся после её слов на встрече с молодёжью о том, что государство ничего не должно детям, поскольку «не просило родителей их рожать». В результате чиновницу отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН не исключил, что решение не увольнять, а только отстранить Глацких от исполнения обязанностей может негативно сказаться на рейтинге губернатора Свердловской области.

 

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