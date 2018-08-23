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Общество

В Чечне обвинили Запад во влиянии на подростков, напавших на полицейских

23 Августа 2018 в 11:19
В Чечне обвинили Запад во влиянии на подростков, напавших на полицейских
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни рассказал НСН об истоках и последствиях серии нападений в республике.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подростками, участвовавшими в нападении на сотрудников полиции в Грозном и Шали, командовали из-за рубежа через соцсети. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте». Кадыров отметил долю вины родителей нападавших, которые не смогли защитить их от «пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб». По словам главы региона, у народа не будет будущего, если «не оградить подрастающее поколение от иблисовцев и иных проклятых псов ада и опекающих их западных спецслужб».

В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров пояснил, кто именно подстрекал несовершеннолетних, совершивших серию нападений в республике.

 «Безусловно, команды даются непосредственно теми кукловодами, которые основали ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Здесь прослеживается прямое воздействие и влияние западных спецслужб, которые заинтересованы в развале Российской Федерации. Ничего святого. Думаю, что они будут продолжать работу в этом направлении», — сказал Умаров.

По его словам, молодой возраст нападавших является показателем эффективности борьбы с терроризмом. Министр заявил, что если бы не работа в этом направлении, которая активно ведется в республике, такие инциденты повторялись по несколько раз в день, а возрастной диапазон нарушителей был намного шире.

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«Это из ряда вон выходящий случай. Понимая, что молодежь постарше уже на это не клюет, они специальными программами воздействия работают именно с детьми. Это говорит о том, что процесс добивания этих нелюдей в Сирии и Ираке дает свои результаты. Это агония. Мы предпримем все необходимые меры, работая с родителями, чтобы они были гораздо бдительнее с тем, чем занимаются их дети. Дальше будем продолжать реализацию единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая была принята по инициативе Рамзана Ахматовича еще 11 лет назад и которая очень эффективно действует. Мы делаем для себя определенные выводы, учитывая то, насколько молодеет сейчас лицо террора. Конечно же, универсального эликсира против этого зла, к сожалению, пока нет, но путь, по которому мы идем, путь Ахмата-Хаджи [Кадырова] (первого президента Чеченской Республики – прим. НСН), автоматически выведет нас к построению такого общества, в котором не будет места ни ваххабизму, ни терроризму, ни экстремизму, ни прочему злу», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, 20 августа стало известно о серии нападений на стражей порядка в Чечне, в результате которых пострадали как минимум три сотрудника полиции, сообщает RT. В Грозном была открыта стрельба на пересечении улиц Первомайская – Исаева, а также автомобиль без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, в ходе инцидента  водитель совершил наезд на сотрудника полиции. В Шалинском районе республики двое неизвестных, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию районного отдела полиции и успели нанести ранения двум сотрудникам. Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил.
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