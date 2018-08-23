В Чечне обвинили Запад во влиянии на подростков, напавших на полицейских

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни рассказал НСН об истоках и последствиях серии нападений в республике.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что подростками, участвовавшими в нападении на сотрудников полиции в Грозном и Шали, командовали из-за рубежа через соцсети. Об этом он написал в соцсети «ВКонтакте». Кадыров отметил долю вины родителей нападавших, которые не смогли защитить их от «пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб». По словам главы региона, у народа не будет будущего, если «не оградить подрастающее поколение от иблисовцев и иных проклятых псов ада и опекающих их западных спецслужб».

В эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров пояснил, кто именно подстрекал несовершеннолетних, совершивших серию нападений в республике.

«Безусловно, команды даются непосредственно теми кукловодами, которые основали ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. НСН). Здесь прослеживается прямое воздействие и влияние западных спецслужб, которые заинтересованы в развале Российской Федерации. Ничего святого. Думаю, что они будут продолжать работу в этом направлении», — сказал Умаров.

По его словам, молодой возраст нападавших является показателем эффективности борьбы с терроризмом. Министр заявил, что если бы не работа в этом направлении, которая активно ведется в республике, такие инциденты повторялись по несколько раз в день, а возрастной диапазон нарушителей был намного шире.