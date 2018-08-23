Кадыров рассказал, откуда поступила команда нападения на чеченских полицейских

Команда напасть на полицейских в Чечне поступила из-за рубежа. Распространена она была при помощи социальных сетей. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом лидер Чечни подчеркнул, что республика может сама «поддержать порядок без помощи Европы, США, а также подручных». Более того, инцидент Кадыров посчитал «настоящим заговором» против всего чеченского народа и против людей, которые стоят на стража правопорядка, сообщает Ura.ru .

Напомним, в республике 20 августа было совершено несколько нападений на сотрудников полиции. Они были осуществлены в Грозном и Шали. Преступникам не было 18 лет. Ответственность за атаки на себя взяли боевики «Исламского государства» (деятельность запрещена в РФ). По факту нападений было заведено уголовное дело, пишет Life.ru .