«Сорвать Курбан-Байрам». Подростки-террористы устроили нападения в Чечне

Сразу несколько нападений на полицейских произошло 20 августа в Чечне. Нападавшими являлись подростки от 11 до 17 лет.

Серия нападений на полицейских совершена в Чечне. Два нападения имели место в Грозном, два — в Шалинском районе республики. Была открыта стрельба в Грозном на пересечении улиц Первомайская - Исаева. Кроме того, автомобиль без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, в ходе инцидента водитель совершил наезд на сотрудника полиции. Помимо этого, в Шалинском районе двое неизвестных, вооруженных ножами, пытались проникнуть на территорию районного отдела полиции. Они успели нанести ранения двум сотрудникам. Четверо из пятерых боевиков, напавших на полицейских, были уничтожены. Один из них совершил самоподрыв, но выжил.



Потрясает возраст участников этих нападений. Как сообщил тому же агентству министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров, все нападавшие были несовершеннолетними. «Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было неполных 17 лет, самым младшим из преступников было 11 лет», - рассказал Умаров. По его словам, целью нападавших были не сотрудники полиции, а мирные граждане. Полицейские преградили подросткам дорогу и получили травмы.

Прямую связь между нынешними нападениями на полицейских и завтрашним празднованием Курбан-Байрама усмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров. «Нет никаких сомнений в том, что стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помещать жителям Чечни провести мероприятия, связанные с Курбан-Байрам», - написал Кадыров в соцсетях. Главной целью атак было создание видимости наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты, - полагает Кадыров. Никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет, - заключил глава Чечни. Сам Рамзан Кадыров находится в Саудовской Аравии, где совершает хадж. Прибыв накануне в Джидду, оттуда он отправился в Мекку, - передает «Газета.ру».

Нападения, совершенные в священный день накануне праздника Курбан-Байрам, осудили многие представители мусульманского духовенства в России, назвав их исполнителей, не имеющими ничего общего с исламом. Празднование Курбан-Байрама в российских городах давно проходит при повышенных мерах безопасности. Официальных сообщений об усилении в связи с событиями в Чечне на момент подготовки материала не поступало. Очевидно, однако, что полиция будет ориентирована не только и не столько на отлов машин с живыми барашками. Как видно, это по-прежнему не самая большая опасность.

Всеволод Нерознак