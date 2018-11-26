В Чечне дали совет другим регионам, как добиться трезвости

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Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявил, что секрет в личном примере руководства Чечни и разноплановом досуге для молодёжи.

Чеченская республика в очередной раз возглавила ежегодный рейтинг самых трезвых регионов России. Второе место заняла Ингушетия, третье — Дагестан. Результаты исследования, проведённого в рамках проекта «Трезвая Россия», опубликованы на сайте организации.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что позволяет региону много лет подряд держать марку и сохранять лидерские позиции в этом рейтинге.

«Это вопрос, который нельзя решить одними мерами — ни запретительными, ни ограничительными, это целый комплекс. И здоровый образ жизни, и организация досуга. Надо дать людям возможность отвлечься от нездоровых мыслей с помощью участия в здоровых активностях. В Чеченской республике в этом вопросе для молодёжи созданы тысячи возможностей. Молодёжные клубы по интересам, спортивные организации, современные спортивные залы. Там молодой человек может чувствовать себя достойно, видеть, что его ровесники, которые занимаются спортом, выглядят прекрасно, у них отличные физические данные. И это только спортивное направление, а так есть много культурных, досуговых мероприятий. Это работа с молодёжью и духовенства, и представителей руководства республики», — рассказал Каримов.

Он подчеркнул, что глава республики лично подаёт пример молодёжи, активно ведя здоровый образ жизни, что особенно важно, так как вызывает доверие у населения и желание подражать.

«И второе, молодёжь видит, что у руководства республики, начиная с главы, Рамзана Ахматовича Кадырова, духовенства, и так далее, слова не расходятся с делом. Если призывают вести здоровый образ жизни, то его ведут и те, кто призывает. Это очень важно», — заявил собеседник НСН.

Опыт республики по отказу от повсеместной продажи алкоголя, игровых автоматов и других факторов, не способствующих трезвому образу жизни, по его словам, постепенно перенимается и другими регионами.

«Если вы помните, мы первые в России закрыли игровые автоматы. Поднялся вой, а потом за нами пошли — игровые, казино закрыли. Потом мы ограничили продажу спиртного до 2 часов [в день], и потом точно так же в некоторых регионах поступили. Мы не запрещаем, если у людей такие традиции, например, со спиртным свадьба, но даём возможности: вот вам здоровый образ жизни, которые даёт такие результаты, и вот другой путь, который приведёт к пьянству, разврату, развалу семьи и так далее», — объяснил Каримов.

Самыми пьющими регионами России, согласно рейтингу, стали Чукотский автономный округ, Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Добавим, Москва в списке занимает 19-е место, Санкт-Петербург — 26-е. При составлении рейтинга учитывалось количество смертей от алкогольного отравления, численность больных, состоящих на учёте в наркодиспансерах, количество преступлений, совершённых под воздействием спиртного, общий объём продажи всей алкогольной продукции.







