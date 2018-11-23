Бармен развеял миф об идеальном «лекарственном» глинтвейне

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Бархивариус, эксперт по истории культуры пития Владимир Журавлёв согласился в эфире НСН с главным наркологом Минздрава по поводу лечебных свойств алкогольного напитка.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн признал глинтвейн лекарством. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он призвал употреблять этот напиток в очень небольших дозах для согревания.

«Глинтвейн можно пить только если совсем чуть-чуть, если вы действительно на морозе замёрзли, как лечебное средство, а не как алкогольный продукт в большом количестве. В этом должна быть очень строгая мера», — предупредил Брюн.

Бархивариус, эксперт по истории культуры пития Владимир Журавлёв в эфире НСН согласился с наркологом и рассказал, что привычное русскому уху название напитка за границей звучит совсем иначе.

«Менделеев сказал: нет вредных веществ, есть вредные количества. Что касается глинтвейна, кстати, так он называется только в России, обычно его называют глювайн или малдвайн — от английского “подогретое вино”. Глинтвейн — это наречие Баварии и России. Это вино со специями, цитрусовыми, с добавлением сиропов. Конечно, в зимний период времени этот напиток согревает», — согласился бармен.

Главное в глинтвейне — правильно подобрать компоненты, по собственному вкусу, поделился Журавлёв. А что будет взято за основу, не важно. Идеального рецепта при этом, по его мнению, не существует.

«Берём 100-120 миллилитров красного вина, цитрусовые — лимон, апельсин, специи. Это как в чай — добавляется лимон, немного поддавливаете сочку, добавляете корицу, анис, гвоздику, кардамон, можно мёд или сироп. Это примитивный напиток. Можно и на белом вине, но традиционно делают на красном, потому что оно более плотное. Всё добавляется по вкусу — можно ягоды добавить, можно малиновое варенье. Здесь нет чёткой рецептуры, какое вино — без разницы. Главное, это артоматика цитрусовых, у лайма, например, она более экзотическая», — рассказал бармен.

Напомним, ранее президент Независимой наркологической гильдии и эксперт Общественной палаты рассказал НСН, почему в холодных странах больше пьющих людей.