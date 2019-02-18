В Центре развития регионов рассказали, как спасти Тыву

Гендиректор Международного центра развития регионов заявил НСН, что в республике необходимо построить железную дорогу.
Самый низкий уровень жизни россиян зафиксировали в Забайкальском крае, Карачаево-Черкессии и Тыве. Об этом говорится в исследовании уровня жизни населения в России по регионам за 2018 год, проведенном РИА Новости.
Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, почему так плохо живется в Тыве и как это исправить (слушайте аудио).
Отметим, что лидерами рейтинга по уровню жизни российского населения оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Для выявления особенностей жизни регионов использовались 70 показателей на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ России и других открытых источников. Рейтинг учитывает фактическое состояние различных аспектов уровня жизни и ситуации в социальной сфере.