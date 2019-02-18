В Центре развития регионов рассказали, как спасти Тыву

Гендиректор Международного центра развития регионов заявил НСН, что в республике необходимо построить железную дорогу.

Самый низкий уровень жизни россиян зафиксировали в Забайкальском крае, Карачаево-Черкессии и Тыве. Об этом говорится в исследовании уровня жизни населения в России по регионам за 2018 год, проведенном РИА Новости.

Гендиректор Международного центра развития регионов Игорь Меламед рассказал НСН, почему так плохо живется в Тыве и как это исправить (слушайте аудио).

«Все-таки самый сложный вопрос Тывы — это отсутствие коммуникаций с остальной Россией. Там всего одна автомобильная дорога, которая на Абакан идет и по которой надо вывозить все. В Тыве сегодня единственный продукт, который можно вывозить, это уголь с Эльгинского месторождения. Много же не вывезешь автомобильным транспортом. Железную дорогу надо строить. А так Тыва и будет у нас на последних местах, потому что любой продукт, который мы в Тыве производим, получается существенно дороже за счет транспортного плеча. Тыва начнет развиваться и будет уходить со всех этих последних мест, и уровень жизни там сразу поднимется, когда будет железная дорога. Просто везде вопросы начинаются с экономики. Будет работа, хорошие рабочие места, будет подниматься и уровень жизни», — пояснил эксперт.Отметим, что лидерами рейтинга по уровню жизни российского населения оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Для выявления особенностей жизни регионов использовались 70 показателей на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ России и других открытых источников. Рейтинг учитывает фактическое состояние различных аспектов уровня жизни и ситуации в социальной сфере.