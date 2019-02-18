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Стал известен лучший по качеству жизни российский регион

18 Февраля 2019 в 08:03
Стал известен лучший по качеству жизни российский регион

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни. Исследование за 2018 год было проведено медиагруппой МИА «Россия сегодня».

Тройка лидеров не меняется уже в течение многих лет и, скорее всего, ситуация в ближайшее время не изменится, отмечают авторы исследования.

В первую десятку списка также вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области, пишут «Известия». Эти регионы также не поменяли своих позиций со времени предыдущего исследования.

В конце рейтинга находятся Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Тыва.

Отмечается, что серьезно (более чем на пять мест) улучшили свои позиции Магаданская, Амурская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская область, а также Чукотский автономный округ и Северная Осетия – Алания, отмечает RT.

При составлении рейтинга учитываются 70 показателей, в том числе доходы населения, занятость, жилищные условия, безопасность, демография, обеспеченность социальной инфраструктурой, развитие малого бизнеса.

Ранее член Совета Федерации от республики Тыва Людмила Нарусова рассказала в эфире НСН, почему Тыва оказалась самым бедным регионом России.

 

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