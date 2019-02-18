Кому в России жить не хорошо. Эксперты о низком уровне жизни в регионах

В эфире НСН эксперты объяснили, почему Забайкальский край и Тыва заняли последние места в рейтинге российских регионов по уровню жизни населения.

Опубликовано исследование уровня жизни населения в России по регионам за 2018 год. Согласно результатам в тройку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Самый низкий уровень жизни оказался в Забайкальском крае, Карачаево-Черкессии и Тыве. Исследование проводилось РИА Новости. Для выявления особенностей жизни регионов использовались 70 показателей на основе данных Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ России и других открытых источников. Рейтинг учитывает фактическое состояние различных аспектов уровня жизни и ситуации в социальной сфере.

Отметим, что по самому высокому уровню жизни в России в целом все понятно, поэтому НСН выяснила основные причины низкого уровня жизни в рейтинге регионов. Так, НСН удалось поговорить с источником, близким к администрации Забайкальского края о проблемах Читы. По его словам, трудности региона кроются не только социальных, но и в экономических аспектах.

«Забайкальский край – один из самых депрессивных регионов России. Идёшь по улице – у каждого пятого в глазах один или два срока на зоне. В ряде регионов Восточной Сибири собираются деньги на “грев на зону”: это когда с детей старше пятого класса собирают деньги, а иногда продукты и вещи, чтобы передать тем, кто сидит в колонии. Всё это идёт еще с времён Лаврентия Берии, когда уголовники возвращались с Колымы, Магадана и оседали в городах, не затронутых войной. Если обойти квартал около центральной гостиницы Читы, там есть шесть мастерских по ремонту обуви, но нет ни одного магазина, где эту обувь можно купить. Люди не покупают обувь, а ремонтируют... Там мечта любого молодого человека – собрать 100 тысяч на билет в Москву и на первые пару месяцев, пока работа не найдётся. Там происходит одичание. Родиться в Бурятии, Забайкальском крае – это серьёзное испытание», - поделился ссобеседник.

Кроме того, похожую ситуацию в Тыве в эфире НСН описала член Совета Федерации от республики Людмила Нарусова.

«Высокий уровень бедности в Туве обусловлен отсутствием железной дороги, республика практически отрезана. Зимой погодные условия не всегда позволяют добраться по воздуху. Еще более 10 лет назад мне удалось добиться указа президента о строительстве железной дороги в Кызыл, это столица Тувы. Президент во время своего визита в Туву торжественно забил колышек там, где должна была появиться железная дорога, ну а потом все застопорилось. Железная дорога дала бы Туве более 25 тысяч рабочих мест. Это коммуникации, это возможность развивать малый бизнес, там экологически чистые продукты, там уголь, возможность кооперации с Китаем и Монголией. Можно было бы продолжить дорогу в Монголию, а значит и в Китай. Это был бы большой импульс развития экономики, торговли, малого бизнеса в самой республике», — посетовала Нарусова.

Напомним, ранее стали известны самые «сытые» регионы страны. Пятерку лидеров возглавили Московская и Подмосковье, Владимирская и Астраханская области. Уточняется, что исследователи выясняли, какую сумму тратит на еду среднестатистический житель каждого региона, затем определяли, сколько минимальных продовольственных корзин можно купить на эти деньги.