В берцах и с рюкзаками. От кого Росгвардия будет защищать школьников

Президент ассоциации «Школа без опасности» в эфире НСН рассказал, по каким признаком можно определить, что подросток готовится совершить преступление.

Экспертный совет «Единой России» рассмотрит законопроект члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, который предполагает, что охраной образовательных организаций должны заниматься сотрудники Росгвардии.

Как пояснил сам парламентарий, новые правила нужны, чтобы избежать участившихся нападений в образовательных заведениях. Вострецов подчеркнул, что системы безопасности оказались не готовы к нескольким трагическим инцидентам, произошедшим в этом году, а тяжелые последствия повлекли широкий политический и общественный резонанс.

рассказал, какие шаги они считаю нужным, чтобы предотвратить трагедии, подобные керченской.

«Мы участвовали в разработке положений об охране школ, давали свои рекомендации относительно контрольно-пропускного режима. Мы акцентировали внимание на досмотр всех опоздавших. Мы давали психологический портрет для профайлинга охранникам лиц, которые должны быть обязательно проверены. Мы исследовали 241 случай, когда были убито два и более людей. Эпизоды нельзя назвать терроризмом или экстремизмом, преступники подобных целей не преследовали. Преступления совершали последователи «колумбайна» и готовились долго, иногда - годами. Выяснилось, что убийцы всегда одеты в берцы, в футболку, сзади – рюкзак», - обратил внимание эксперт.После керченской трагедии, когда студент Владислав Росляков убил 19 студентов Политехнического колледжа и застрелился сам, министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова предложила усилить охрану образовательных учреждений полуострова сотрудниками Росгвардии. Тогда ее инициативу поддержала Уполномоченный по правам ребенка республики Ирина Клюева. Теперь идея нашла отражение в проекте федерального закона.