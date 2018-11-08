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В Госдуме предложили Росгвардии исключительное право охраны школ

8 Ноября 2018 в 09:01
В Госдуме предложили Росгвардии исключительное право охраны школ

В Госдуму внесли законопроект об охране школ исключительно Росгвардией, сообщает RT. Автором инициативы выступил член комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Проект вынесен на рассмотрение экспертного совета «Единой России».

В пояснительной записке уточняется, что поправку необходимо внести для того, чтобы избежать участившихся несчастных случаев в школах и техникумах.

Напомним, что в этом году произошло сразу несколько нападений на общеобразовательные организации, к которым оказались не готовы существующие системы безопасности.

17 октября в Керчи произошло  самое кровавое и хладнокровное нападение на учителей и учащихся российского учебного заведения. От рук 18-летнего студента Политехнического колледжа Владислава Рослякова погибло 20 человек и были ранены несколько десятков. Убийца покончил с собой.Позднее выяснилось, что у молодого человека было разрешение на хранение оружия.

В этой связи председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил на пресс-конференции НСН, что Росгвардия не может профессионально определить наличие у человека, который получает оружие, наличие психического заболевания.

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