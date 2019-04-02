В АТОР оценили введение в России гостиничного сбора

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН назвала меру неплохой, однако призвала разобраться в деталях законопроекта.

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, в том числе это касается гостиничного сбора. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, российские отели могут с 2023 года взимать с туристов гостиничный сбор, который составит до 100 рублей в сутки с человека.

Авторы законопроекта указывают, что новый налог заменит курортный сбор, который в настоящее время в качестве пилотного проекта взимают четыре региона РФ. Отмечается, что сбор позволит пополнить местные бюджеты.

Эта мера благотворно скажется на развитии туристской инфраструктуры, отметилав беседе с

«Чтобы оценить введение этого налога, нужно проанализировать в каком объеме и куда он будет поступать, в какие бюджеты. Самое главное, сейчас налог исчисляется в виде фиксированной суммы, причем в каждом регионе она разная. Из опубликованного текста в СМИ пока не могу понять о какой сумме идет речь, соответственно, как это может дальше повлиять на отрасль и экономику. В целом налог, который пойдет на развитие инфраструктуры, в первую очередь туристической, - это неплохая мера. Дальше, как обычно бывает, - дьявол в деталях: какой размер, в какие бюджеты пойдет, как им будут распоряжаться, кто его будет платить и так далее. Я не видела пока документ этот Минфина, поэтому не могу пока ничего сказать, но концептуальное направление мысли правильное. Дальше надо смотреть, как предлагается это реализовывать»,- пояснила Ломидзе.