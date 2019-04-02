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Общество

В АТОР оценили введение в России гостиничного сбора

2 Апреля 2019 в 10:31
В АТОР оценили введение в России гостиничного сбора
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в эфире НСН назвала меру неплохой, однако призвала разобраться в деталях законопроекта.

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс шесть неналоговых платежей, в том числе это касается гостиничного сбора. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, российские отели могут с 2023 года взимать с туристов гостиничный сбор, который составит до 100 рублей в сутки с человека. 

Авторы законопроекта указывают, что новый налог заменит курортный сбор, который в настоящее время в качестве пилотного проекта взимают четыре региона РФ. Отмечается, что сбор позволит пополнить местные бюджеты.

Неналоговые налоги. Новые платежи ударят по населению и бизнесу
Эта мера благотворно скажется на развитии туристской инфраструктуры, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН (слушайте аудио).

«Чтобы оценить введение этого налога, нужно проанализировать в каком объеме и куда он будет поступать, в какие бюджеты. Самое главное, сейчас налог исчисляется в виде фиксированной суммы, причем в каждом регионе она разная. Из опубликованного текста в СМИ пока не могу понять о какой сумме идет речь, соответственно, как это может дальше повлиять на отрасль и экономику. В целом налог, который пойдет на развитие инфраструктуры, в первую очередь туристической, - это неплохая мера. Дальше, как обычно бывает, - дьявол в деталях: какой размер, в какие бюджеты пойдет, как им будут распоряжаться, кто его будет платить и так далее. Я не видела пока документ этот Минфина, поэтому не могу пока ничего сказать, но концептуальное направление мысли правильное. Дальше надо смотреть, как предлагается это реализовывать»,- пояснила Ломидзе.

Курортный сбор с 1 мая 2018 года платят туристы на Алтае, Ставропольском крае, с 16 июля эксперимент введен в Краснодарском крае. Право ввести платежи имеют власти Крыма, однако решение было отложено до 1 мая текущего года. Исследование будет завершено 1 января 2022 года.
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