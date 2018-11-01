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Курортный сбор в Крыму начнут взимать с мая будущего года

1 Ноября 2018 в 18:35
Курортный сбор в Крыму начнут взимать с мая будущего года

Крымские города Алушта, Судак, Феодосия и Ялта согласились на введение курортного сбора с мая 2019 года, величина налога с туристов составит 10 рублей. Об этом пишет «Свободная пресса» со ссылкой на министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По его словам, сбор будет взиматься с 1 мая по 30 сентября в качестве эксперимента.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подвела для НСН итоги курортного сезона.

«Турция на первом месте по объему продаж, затем Россия, Греция, Испания, Кипр, Тунис, Болгария, Доминикана и Хорватия», - заявила исполнительный директор АТОР, добавив, что выход нашей страны на второе место по части организованного туризма «можно считать прорывом».

При этом Ломидзе уточнила, что сегмент самостоятельного туризма не учитывался в рейтинге.

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