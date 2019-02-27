Топливный союз исключил галопирующий рост цен на бензин

Президент Российского топливного союза в эфире НСН поддержал прогнозы главы Минэнерго о росте цен на топливо в 2019 году.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в нынешнем году цены на бензин вырастут не более чем на 4,3 процента. По его словам, удержать цены на уровне существующих с темпом роста, не превышающим инфляцию, помогут, в частности, инструменты налогового регулирования. Рост стоимости топлива, наблюдавшийся в начале этого года, Новак объяснил повышением налога на добавленную стоимость.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН согласился с прогнозами министра энергетики и объяснил, почему не предвидится стремительного роста цен на бензин (слушайте аудио).