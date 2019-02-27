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Общество

Топливный союз исключил галопирующий рост цен на бензин

27 Февраля 2019 в 09:54
Топливный союз исключил галопирующий рост цен на бензин

Президент Российского топливного союза в эфире НСН поддержал прогнозы главы Минэнерго о росте цен на топливо в 2019 году.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в нынешнем году цены на бензин вырастут не более чем на 4,3 процента. По его словам, удержать цены на уровне существующих с темпом роста, не превышающим инфляцию, помогут, в частности, инструменты налогового регулирования.  Рост стоимости топлива, наблюдавшийся в начале этого года, Новак объяснил повышением налога на добавленную стоимость.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша в эфире НСН согласился с прогнозами министра энергетики и объяснил, почему не предвидится стремительного роста цен на бензин (слушайте аудио).

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«Задача правительства, задача регуляторов выполнить данное президенту обещание о недопущении роста цен выше уровня инфляции. В этом смысле, естественно, регуляторы именно это задание и выполняют. На самом деле, есть на сегодняшний день предпосылки для того, чтобы действительно рост цен был не выше уровня инфляции. С учетом сегодняшней ситуации достаточно благоприятной, с учетом действия новых рычагов влияния на цены, в первую очередь, оптовые в виде демпфера. Я уверен, что если удастся удержать оптовые цены в тех уровнях роста, которые обещает регулятор не выше уровня инфляции, то естественно, и розничные цены удержатся на этом же уровне. Очень много нюансов, посмотрим, как будет. Пока на сегодняшний день ничего не говорит о том, что цены должны иметь галопирующий рост», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее независимое международное ценовое агентство Argus Consulting заявило, что в России возник переизбыток по выпуску бензина. Эксперты отметили, что в связи с таким профицитом российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире НСН оценил, как «призрачную» надежду на то, что избыток бензина приведет к снижения розничных цен.
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