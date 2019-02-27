Новости за ночь: ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Индия нанесла авиаудар по территории Пакистана

Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли авиаудар по лагерю террористической группировки «Джейш э-Мухаммед» на территории Пакистана. Индийский министр иностранных дел Сушма Сварадж на встрече с главами МИД России и Китая в Учжэне заявил, что действия в Кашмире не является военной атакой. В свою очередь МИД Пакистана распространил сообщение, согласно которому Исламабад обещает дать «адекватный ответ». Страна считает действия Индии актом агрессии, которые создают угрозу региональной стабильности.

Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле

Единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон уже ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. По словам Небензи, это попытка довести страну до нищеты, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим.

Адвокат находящейся под арестом россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она уже завершила сотрудничество с прокуратурой США, но стороне обвинения требуется еще некоторая информация. По его словам, некоторый объем информации требуется для решения о принятии дальнейших действий в отношении Бутиной. При этом россиянка вынуждена подчиняться решениям органов прокуратуры Соединенных Штатов, так как масштабы сотрудничества по условиям сделки определяются стороной обвинения.

Киев может отказаться от участия в «Евровидении-2019»

Украина может полностью отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявила член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире украинского «5 канала». По ее словам, конкурс приобрел излишний политический характер, а народ слишком болезненно воспринимает возможность высказаться на международной арене. При этом НОТУ предпримет еще одну попытку договориться с исполнителями, которые участвовали в отборе на «Евровидение-2019».