Новости за ночь: ВВС Индии нанесли удар по целям на территории Пакистана

Индия нанесла авиаудар по территории Пакистана
Военно-воздушные силы (ВВС) Индии нанесли авиаудар по лагерю террористической группировки «Джейш э-Мухаммед» на территории Пакистана. Индийский министр иностранных дел Сушма Сварадж на встрече с главами МИД России и Китая в Учжэне заявил, что действия в Кашмире не является военной атакой. В свою очередь МИД Пакистана распространил сообщение, согласно которому Исламабад обещает дать «адекватный ответ». Страна считает действия Индии актом агрессии, которые создают угрозу региональной стабильности.
Небензя назвал единственную цель США в Венесуэле
Единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что Лондон и Вашингтон уже ограбили Венесуэлу на 30 миллиардов долларов. По словам Небензи, это попытка довести страну до нищеты, чтобы в рамках непризнанной международным правом концепции гуманитарной интервенции и ответственности по защите сменить неугодный им режим.
Суд США отложил дату вынесения приговора россиянке Марии Бутиной
Адвокат находящейся под арестом россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что она уже завершила сотрудничество с прокуратурой США, но стороне обвинения требуется еще некоторая информация. По его словам, некоторый объем информации требуется для решения о принятии дальнейших действий в отношении Бутиной. При этом россиянка вынуждена подчиняться решениям органов прокуратуры Соединенных Штатов, так как масштабы сотрудничества по условиям сделки определяются стороной обвинения.
Киев может отказаться от участия в «Евровидении-2019»Украина может полностью отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявила член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире украинского «5 канала». По ее словам, конкурс приобрел излишний политический характер, а народ слишком болезненно воспринимает возможность высказаться на международной арене. При этом НОТУ предпримет еще одну попытку договориться с исполнителями, которые участвовали в отборе на «Евровидение-2019».