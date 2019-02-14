Топливный союз: Бензин не подешевеет даже из-за перепроизводства

Глава Независимого топливного союза в эфире НСН прокомментировал возникший в России переизбыток мощностей по выпуску бензина.

В России возник переизбыток мощностей по выпуску бензина, говорится в отчете Argus Consulting - независимого международного ценового агентства. В презентации «Нефтепереработка РФ в 2019 г.: Ожидания и перспективы» отмечается, что в связи с таким профицитом российские нефтеперерабатывающие заводы могут столкнуться с проблемой сбыта топлива. Рост нефтеперегонки связывают с модернизацией старых производственных мощностей и строительством новых заводов.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфир НСН оценил, как «призрачную» надежду на то, что избыток бензина приведет к снижения розничных цен.

«Российская налоговая система провоцирует очень большое расхождение между внутренними ценами и экспортными. По логике, цены на топливо должны снизиться в условиях, когда предложение превышает спрос. Однако в наших условиях, в рамках тех правил игры, которые созданы регулятором, бензин и дизтопливо дешеветь не могут! Дело в том, что розничная цена бензина определяется не условиями рынка, не оптовыми реалиями, а политикой сдерживания. Цены на топливо растут в рамках инфляции, точка. Соответственно, это означает постоянное, постепенное подорожание, вниз оно не работает!», - подчеркнул собеседник НСН.

Павел Баженов также считает важным понимать, что подталкивает производителей к модернизации и строительству новых заводов.

«Таким стимулом стали не рыночные обстоятельства, а искусственные побудительные мотивы, созданные регулятором. Модернизация проводится с целью получения налоговых вычетов. В результате производители перестают понимать, что делать – вычет получить хочется, а новые рынки сбыта и каналы продаж пока не освоены. В принципе, профицит по дизельному топливу у нас существует уже давно, однако это никому не мешает. Дизель экспортируется и направляется на внутренние нужды, причём, даже в условиях профицита производства, порой возникает его нехватка на внутреннем рынке. Поэтому, можно уверенно сказать, что и производители бензина найдут, куда его девать», - отметил эксперт.

Как говорится в презентации Argus Consulting, в 2018 году после запуска новых установок на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» в Татарстане и Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области мощности по выпуску бензина увеличились почти на 2 миллиона тонн.

Через 5 лет выпуск бензина категории «Евро-5» может вырасти ещё на три миллиона тонн, что заставит производителей искать более эффективные каналы сбыта, поскольку внутренний спрос на бензин растет низкими темпами, а на экспортных рынках ужесточается конкуренция.

Ранее министерство энергетики подписало с девятью НПЗ соглашения о модернизации, что позволит им получать обратный акциз на нефть в рамках налогового маневра.

