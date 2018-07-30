Жена священника рассказала о пытках во время службы в Кремле

Супруга священнослужителя, участвовавшего в богослужение в честь 1030-летия Крещения Руси, рассказала на своей странице об отсутствии «заботы о людях» во время мероприятия.

«Некоторые священники падали в обморок от духоты», — сообщила Мария Батова на свое странице в Facebook .

Мария написала, что священнослужителям пришлось около восьми часов провести на открытом солнце, что могло вызвать ужасные последствия, и больше было похоже на пытку. По ее словам, священников не допускали до причастия и не кормили ради «красивой картинки в телевизоре», пишут Дни.ру .

Пост разгневанной Батовой прокомментировал пресс-секретарь патриарха Кирилла, священник Александр Волков, который назвал высказывания недопустимыми. Он призвал «не выдумывать концлагерь», а по имеющимся претензиям обращаться к нему для решения всех вопросов.

Напомним, Крещение Руси празднуется ежегодно 28 июля. Праздничные мероприятия проводятся на Соборной площади Кремля.