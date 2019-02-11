Союз потребителей: Возвращение ларьков улучшит качество продуктов

Председатель Союза Петр Шелищ в эфире НСН поддержал инициативу Минпромторга о возвращении на российские улицы торговых палаток и ларьков.

На российские улицы могут вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, появление таких точек нестационарной торговли поможет создать новые рабочие места, а также сократить дефицит качественных торговых площадей. Для этого ведомством был создан соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму.

Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, как возвращение ларьков и торговых палаток будет выгодно гражданам (слушайте аудио).

«Это усилит конкуренцию. В первую очередь, речь идет о продовольственных товарах. Конкуренция всегда на благо потребителю. Она позволяет снижать цены и повышать качество. Если, конечно, есть надлежащий контроль, об этом надо помнить, со стороны органов власти за тем, что продается. И, конечно, новые рабочие места, безусловно», — отметил Шелищ.Отметим, что по словам замминистра промышленности и торговли России, на данный момент в России около 30-40% отечественного рынка занимают крупные торговые сети. При этом производителей значительно больше, чем самих сетевых магазинов.