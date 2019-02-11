Союз потребителей: Возвращение ларьков улучшит качество продуктов

На российские улицы могут вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. По его словам, появление таких точек нестационарной торговли поможет создать новые рабочие места, а также сократить дефицит качественных торговых площадей. Для этого ведомством был создан соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму.
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ рассказал НСН, как возвращение ларьков и торговых палаток будет выгодно гражданам (слушайте аудио).
Отметим, что по словам замминистра промышленности и торговли России, на данный момент в России около 30-40% отечественного рынка занимают крупные торговые сети. При этом производителей значительно больше, чем самих сетевых магазинов.