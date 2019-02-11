Новости за ночь: Британия предъявит России «плату за провокации»

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Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Британский министр обороны заявит об обязанности России «платить за провокации»

Лондон должен быть готов к усилению своего глобального присутствия и применению жёсткой силы после выхода страны из Евросоюза, а Москва должна «платить за свои провокации». Такие выдержки из речи министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона стали известны Reuters. Отмечается, что речь будет произнесена главой военного ведомства в понедельник, 11 февраля в Лондоне.

По его словам, к действиям России, за которые она должна понести ответственность, относятся вмешательство в выборы США в 2016 году, а также отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также британский министр намерен отметить, что Лондон поддержит американского лидера Дональда Трампа в его призыве к НАТО увеличить военные расходы, чтобы противостоять «российским провокациям».

В сеть выложили фото лысого и бледного Трампа

В сети появилось фото американского президента Дональда Трампа, обработанное в фотошопе. Пользователь Twitter Stone Cold показал, как бы выглядел президент США без причёски и загара.

Мужчина объяснил, что взял за основу естественный цвет кожи Трампа вокруг глаз, а также убрал пересаженную часть волос и окрашивание. «Полагаю, именно так Дональд выглядел бы, если бы был нормальным человеком», — написал пользователь.

Отметим, что публикация получила более 59 тысяч лайков и 20 тысяч репостов.

В России могут вернуть на улицы ларьки и торговые палатки

На российские улицы могут вернуть торговые палатки и ларьки. Об этом «Российской газете» рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

По его словам, появление таких точек нестационарной торговли поможет создать новые рабочие места, а также сократить дефицит качественных торговых площадей. Для этого ведомством был создан соответствующий законопроект, внесённый в Госдуму.

На данный момент, отметил замминистра, в России около 30-40% отечественного рынка занимают крупные торговые сети. В то же время в Европе торговых площадей в два раза больше на тысячу человек, чем в России.

Названы регионы России с самым доступным бензином

Бензин оказался доступнее всего в России в Ямало-Ненецком автономном округе. Таковы данные исследования РИА Новости. Отмечается, что эксперты рассчитали на основе данные Росстата, какой объём топлива марки АИ-92 может быть куплен жителями того или иного региона на среднемесячную зарплату.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ — 2006 литров, второе — Москва — 1699 литров, третье — Ненецкий автономный округ — 1588 литров. Также бензин оказался более доступным в Северной столице, на Чукротке, в Магаданской и Сахалинской областях, Коми, Якутии, Мурманской области, на Камчатке и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Добавим, наименее доступен бензин в республиках Северного Кавказа.