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В России хотят вернуть палатки и ларьки

11 Февраля 2019 в 07:27
В России хотят вернуть палатки и ларьки

Ларьки для мелкой торговли и палатки могут вновь появиться в российских городах. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. В интервью "Российской газете" он отметил, что развитие нестационарной и мобильной торговле приведёт к созданию до 250 тысяч новых рабочих мест.

Как передает RT, соответствующий законопроект уже внесён в конце прошлого года в Государственную думу. По словам Евтухова, этот документ будет способствовать развитию конкуренции в торговле. Он привел следующую статистику: сейчас до 40% российского рынка занято крупными торговыми сетями. При этом производителей значительно больше, чем самих сетевых магазинов.

Законопроект должен гарантировать права предпринимателей и, в частности, избавит их от необходимости искать постоянное помещение для торговли, снимая квартиры на первых этажах жилых домов или подвалы.

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