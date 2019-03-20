Сотрудникам колоний посоветовали не делать того, за что придется извиняться

Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» обсудил с НСН поправки в Кодекс этики ФСИН.

Сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний могут обязать извиняться перед заключёнными. О нововведении сообщается в проекте приказа о внесении поправок в Кодекс этики и служебного поведения сотрудников. Согласно документу, если сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий нарушит свободы и права заключенного, он должен будет принести извинения. Это будет совершаться либо добровольно, либо, в случае отказа, по решению суда. Такое нововведение направлено на то, чтобы сотрудники ФСИН были вежливыми в общении с осужденными. Как сообщает руководство ведомства, главная цель поправок – создание положительного образа сотрудников в глазах населения.

Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин в эфире НСН рассказал о нежелании руководителей ФСИН извиняться за проступки своих подчиненных.

«Те меры, которые предлагаются, конечно, правильные. Обязанность самой службы извиняться перед потерпевшим за действия сотрудников – такая норма давно существует в законе о полиции. Как показывает практика, она работает, она оказывает влияние на полицейское начальство. Каждый раз такие извинения приносятся крайне неохотно, и именно поэтому есть основания полагать, что для них это важно. Сотрудник к тому моменту, когда правонарушение установлено, уже осужден или уволен, а его руководителям или коллегам приходится приносить извинения потерпевшему – это важная психологическая, может быть, неочевидная, профилактическая мера. Мы неоднократно требовали, настаивали на извинениях, у нас даже были конфликты с руководителями ФСИН. У нас есть целая пачка ответов от руководителей ФСИН разного уровня, в которых они признают факт совершения преступления в отношении осужденного, сообщают о наказании либо увольнении виновного, но извинения приносить отказываются, так как это не предусмотрено законодательством», - отметил он.

Собеседник НСН заявил, что в первую очередь перед руководством колоний должна стоять задача по своевременному реагированию на сообщения о нарушениях. По мнению правозащитника, нельзя умалчивать о проблемах.

«Но когда продолжается грубо нарушаться закон, и на этом фоне ФСИН начинает говорить о Кодексе этики, возникает впечатление, что проблему нарушений фундаментальных прав осужденных пытаются перевести в другую плоскость. На мой взгляд, это все равно, что человеку после аварии, в которой ему кости переломало, врач ему говорит о том, что надо ногти подстричь. Мы хорошие, мы кодекс этики разрабатываем. Ребята, разберитесь с преступниками. Сделайте так, чтобы на каждое сообщение о нарушениях следовала законная реакция. Можно забор покрасить в зеленый цвет, чтобы настроение поднимать у осужденных. И это будет правильно, наверное. Но делать это все на фоне многочисленных сообщений о преступлениях, которые укрываются? У нас, чтобы какое-то преступление получило соответствующую оценку, и было проведено расследование, для этого видео нужно опубликовать в федеральной прессе», - добавил он.

Ранее глава «Комитета против пыток» объяснил падение доверия россиян к полиции. По его словам, доверие к полиции зависит от двух факторов: насколько она способна защищать граждан и обеспечивать их безопасность, и насколько полиция сама представляет опасность для граждан. Для повышения рейтинга доверия полицейским Каляпин посоветовал вкладываться не только в улучшение имиджа, но и в улучшение самой службы.