«Комитет против пыток»: Глава чеченского «Мемориала» своей вины не признает

ФОТО: Оюб Титиев // Сайт НКО «Мемориал»

Правозащитник рассказал НСН о нарушениях в деле Оюба Титиева, для которого гособвинение просит четыре года лишения свободы.

Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей для правозащитника и главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, сообщает «Новая газета». Напомним, уголовное дело заведено по статье 228 УК РФ, часть 2 — незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере.

Сфальсифицированным и заказным назвал дело Титиева в эфире НСН правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Он рассказал, как суд препятствовал обоснованию позиции защиты в ходе разбирательства.

«О справедливости в данном случае я говорить не могу, просто в силу того, что знаю Оюба Титиева. Я знаю, что он не виновен. Мы частенько с ним шутили, что однажды он загремит за наркотики, потому что это просто политическая статья в Чеченской Республике. Кроме того, как юрист могу сказать, что вина Титиева не то, что не была доказана, наоборот, в ходе процесса стал ясен заказной характер этого дела. Все попытки защиты доказать, что это дело сфальсифицировано, неоднократно натыкались на то, что суд отказывал в исследовании версии Титиева», — сообщил Каляпин.

По его словам, у защиты были наглядные доказательства фальсификации дела, которые по заявлениям правоохранителей, оказались недоступны для демонстрации.

«Титиев с самого начала объяснял, как происходило это так называемое задержание, как ему подбросили наркотики, и говорил, что это может быть доказано. По маршруту следования его автомобиля, а он утверждал, что его задерживали дважды, были многочисленные камеры видеонаблюдения. Защита ходатайствовала, чтобы записи были изъяты и приобщены. Как всегда бывает в Чеченской Республике, именно эти камеры в этот день оказались отключены, в ремонте и так далее. И когда защита ходатайствовала, чтобы проверить это, ей было просто отказано. Подчёркиваю, защита пыталась даже не доказать невиновность своего клиента, а объективно проверить справедливость его показаний. На мой взгляд, факт фальсификации в ходе судебного процесса был доказан, а виновность Титиева, нет», — заключил правозащитник.

Преследование главы грозненского представительства «Мемориала» стало прямым следствием деятельности правозащитной организации, которая, по словам собеседника НСН, под его руководством велась активно.

«Понятно, чего хотели — чтобы они заткнулись, перестали работать. Там же были угрозы, были нападения на офис “Мемориала”. Решили в конце концов расправиться с Титиевым. Пусть и остатки “Мемориала”, но работали очень эффективно. Они собирали информацию, передавали в международные органы. Сколько дел, которыми мы занимались, начиналось с того, что Оюб Титиев приводил ко мне героических заявителей, которые готовы были, проживая в Чеченской республике, официально обращаться в Следственный комитет и легально, открыто обвинять кадыровских прихвостней в том, что они совершают преступления. Невозможно было переоценить роль “Мемориала”», — рассказал глава «Комитета против пыток».

В заключение он добавил, что исключает вероятность того, что Титиев пойдёт на сделку со следствием и признается в хранении наркотиков. Статья, на которой строится обвинение, слишком позорна для правозащитного деятеля в ЧР. .

«Я знаю, что Титиев не сдастся. Я боюсь, что если его пытать начнут, он умрёт, но не сдастся. Он очень стойкий человек, и он знал, что когда-нибудь это будет. Он прекрасно понимает, что если он сознается, то ему скидку сделают — не четыре года дадут, а два. Учитывая то, что он отсидел почти полтора года, а также повышающий коэффициент, там, глядишь, через полгода можно будет и на свободу выйти. Но я убеждён, что ни на какие сделки он не пойдёт. Дело ещё в чём, обвинение по этой статье избирается для уважаемых людей, в данном случае правозащитников, не случайно. Специально, чтобы человека опозорить. В Чечне очень важна репутация, гораздо важнее, чем в Москве или другом городе Центральной России. Я убеждён, что Титиев своим лицом дорожит, и если его или кого-то из его родственников не начнут на куски резать, он никогда себя виновным в этом позорном преступлении не признает», — заключил Каляпин.

Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года во время поездки к дантисту. При досмотре его машины сотрудниками ДПС якобы был обнаружен пакет с марихуаной, весом около 200 граммов. Правозащитник отказался от признания вины, указав на то, что обыск был проведён без понятых. Его вывезли на трассу и повторно задержали ещё раз, на этот раз в присутствии понятых. В защиту Титиева неоднократно выступали известные деятели, однако в поручительстве за него им было отказано.