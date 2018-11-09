Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Общество

Глава «Комитета против пыток» объяснил падение доверия россиян к полиции

9 Ноября 2018 в 15:59
Глава «Комитета против пыток» объяснил падение доверия россиян к полиции
Игорь Каляпин в эфире НСН призвал вкладываться в улучшение условий службы полицейских вместо сериалов «про героических ментов».

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября, социологи выяснили уровень доверия россиян к сотрудникам полиции. По данным опроса ВЦИОМ, всего 57 процентов граждан РФ доверяют полиции. Больше всего россияне доверяют сотрудникам транспортной полиции (65%), наименьшим доверием граждан пользуются следователи из следственного департамента — всего 50 процентов респондентов выразили к ним доверие.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, уровень доверия полиции упал на 10 процентов. В 2017 году социологи зафиксировали рекордно высокий показатель в 67 процентов, при этом годом ранее всего 47 процентов россиян доверяли полицейским, по данным опросов ВЦИОМ.

Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции.

Пригожин поспорил с Дробышем по поводу раскрутки изнасилованной дознавательницы
«Как показывает практика, доверие к полиции зависит от двух факторов: насколько она способна защищать граждан и обеспечивать их безопасность, и насколько полиция сама представляет опасность для граждан. Как мне кажется, за последние годы ощущение опасности, исходящее от полицейского несколько поубавилось, если не говорить о непонятных действиях сотрудников полиции при разгоне всяких вполне себе мирных митингов. Как-то тема пыток в полиции немножко притухла, на мой взгляд, даже несколько незаслуженно, потому что проблема применения незаконного насилия в полиции продолжает оставаться. Но как-то в последнее время ФСИН вышла на первый план, и в основном говорили о пытках в местах лишения свободы, а не в полиции», — отметил правозащитник.

Также невысокий рейтинг доверия полиции можно объяснить тем, в какой степени граждане чувствуют, что могут положиться на полицию в раскрытии преступлений и обеспечении безопасности, добавил Каляпин.

«По моим ощущениям как гражданина, как-то все не очень хорошо в этой области. Я не испытываю никакой надежды на то, что полиция меня защитит или кого-то потом хотя бы поймает. Реальность не дает никаких оснований для таких надежд», — заметил он.

В Профсоюзе полиции рассказали, как МВД крышует насильников

Для повышения рейтинга доверия полицейским председатель «Комитета против пыток» советует вкладываться не только в улучшение имиджа, но и в улучшение самой службы.

«Больше должно достигаться не только за счет того, что практически круглые сутки показываются сериалы про героических ментов, которые несмотря ни на что, несмотря на законы, которые им почему-то постоянно мешают, и прокуроров и адвокатов, которые всегда играют отрицательных персонажей, борются за справедливость. Насколько я понимаю, в улучшение имиджа вкладываются сумасшедшие деньги. Хотелось бы верить, что деньги вкладываются не только в улучшение имиджа, в картинку, в отражение в зеркале, но и в улучшение службы», — понадеялся Каляпин.

Правозащитник добавил, что, несмотря на падение рейтинга доверия полиции за последний год по данным ВЦИОМ, можно говорить об улучшении работы сотрудников, которые непосредственно общаются с гражданами, в том числе сотрудников дорожной полиции.

Напомним, что одним из последних скандалов, связанных с полицией стало дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Трое высокопоставленных сотрудников полиции распивали в кабинете одного из них спиртное и попросили зайти свою подчинённую. Наутро она написала заявление о групповом изнасиловании. Позже обвиняемые полицейские были уволены. Сейчас Следственный комитет Башкирии предъявил им обвинение.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.