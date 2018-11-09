Глава «Комитета против пыток» объяснил падение доверия россиян к полиции

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября, социологи выяснили уровень доверия россиян к сотрудникам полиции. По данным опроса ВЦИОМ, всего 57 процентов граждан РФ доверяют полиции. Больше всего россияне доверяют сотрудникам транспортной полиции (65%), наименьшим доверием граждан пользуются следователи из следственного департамента — всего 50 процентов респондентов выразили к ним доверие.
Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, уровень доверия полиции упал на 10 процентов. В 2017 году социологи зафиксировали рекордно высокий показатель в 67 процентов, при этом годом ранее всего 47 процентов россиян доверяли полицейским, по данным опросов ВЦИОМ.
Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции.
Также невысокий рейтинг доверия полиции можно объяснить тем, в какой степени граждане чувствуют, что могут положиться на полицию в раскрытии преступлений и обеспечении безопасности, добавил Каляпин.
«По моим ощущениям как гражданина, как-то все не очень хорошо в этой области. Я не испытываю никакой надежды на то, что полиция меня защитит или кого-то потом хотя бы поймает. Реальность не дает никаких оснований для таких надежд», — заметил он.
Для повышения рейтинга доверия полицейским председатель «Комитета против пыток» советует вкладываться не только в улучшение имиджа, но и в улучшение самой службы.
«Больше должно достигаться не только за счет того, что практически круглые сутки показываются сериалы про героических ментов, которые несмотря ни на что, несмотря на законы, которые им почему-то постоянно мешают, и прокуроров и адвокатов, которые всегда играют отрицательных персонажей, борются за справедливость. Насколько я понимаю, в улучшение имиджа вкладываются сумасшедшие деньги. Хотелось бы верить, что деньги вкладываются не только в улучшение имиджа, в картинку, в отражение в зеркале, но и в улучшение службы», — понадеялся Каляпин.
Правозащитник добавил, что, несмотря на падение рейтинга доверия полиции за последний год по данным ВЦИОМ, можно говорить об улучшении работы сотрудников, которые непосредственно общаются с гражданами, в том числе сотрудников дорожной полиции.
Напомним, что одним из последних скандалов, связанных с полицией стало дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Трое высокопоставленных сотрудников полиции распивали в кабинете одного из них спиртное и попросили зайти свою подчинённую. Наутро она написала заявление о групповом изнасиловании. Позже обвиняемые полицейские были уволены. Сейчас Следственный комитет Башкирии предъявил им обвинение.