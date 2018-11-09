Глава «Комитета против пыток» объяснил падение доверия россиян к полиции

Игорь Каляпин в эфире НСН призвал вкладываться в улучшение условий службы полицейских вместо сериалов «про героических ментов».

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается 10 ноября, социологи выяснили уровень доверия россиян к сотрудникам полиции. По данным опроса ВЦИОМ, всего 57 процентов граждан РФ доверяют полиции. Больше всего россияне доверяют сотрудникам транспортной полиции (65%), наименьшим доверием граждан пользуются следователи из следственного департамента — всего 50 процентов респондентов выразили к ним доверие.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом, уровень доверия полиции упал на 10 процентов. В 2017 году социологи зафиксировали рекордно высокий показатель в 67 процентов, при этом годом ранее всего 47 процентов россиян доверяли полицейским, по данным опросов ВЦИОМ.

Правозащитник и председатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин рассказал НСН, от чего зависит рейтинг доверия населения полиции.

«Как показывает практика, доверие к полиции зависит от двух факторов: насколько она способна защищать граждан и обеспечивать их безопасность, и насколько полиция сама представляет опасность для граждан. Как мне кажется, за последние годы ощущение опасности, исходящее от полицейского несколько поубавилось, если не говорить о непонятных действиях сотрудников полиции при разгоне всяких вполне себе мирных митингов. Как-то тема пыток в полиции немножко притухла, на мой взгляд, даже несколько незаслуженно, потому что проблема применения незаконного насилия в полиции продолжает оставаться. Но как-то в последнее время ФСИН вышла на первый план, и в основном говорили о пытках в местах лишения свободы, а не в полиции», — отметил правозащитник.Также невысокий рейтинг доверия полиции можно объяснить тем, в какой степени граждане чувствуют, что могут положиться на полицию в раскрытии преступлений и обеспечении безопасности, добавил Каляпин.«По моим ощущениям как гражданина, как-то все не очень хорошо в этой области. Я не испытываю никакой надежды на то, что полиция меня защитит или кого-то потом хотя бы поймает. Реальность не дает никаких оснований для таких надежд», — заметил он.Для повышения рейтинга доверия полицейским председатель «Комитета против пыток» советует вкладываться не только в улучшение имиджа, но и в улучшение самой службы.«Больше должно достигаться не только за счет того, что практически круглые сутки показываются сериалы про героических ментов, которые несмотря ни на что, несмотря на законы, которые им почему-то постоянно мешают, и прокуроров и адвокатов, которые всегда играют отрицательных персонажей, борются за справедливость. Насколько я понимаю, в улучшение имиджа вкладываются сумасшедшие деньги. Хотелось бы верить, что деньги вкладываются не только в улучшение имиджа, в картинку, в отражение в зеркале, но и в улучшение службы», — понадеялся Каляпин.Правозащитник добавил, что, несмотря на падение рейтинга доверия полиции за последний год по данным ВЦИОМ, можно говорить об улучшении работы сотрудников, которые непосредственно общаются с гражданами, в том числе сотрудников дорожной полиции.Напомним, что одним из последних скандалов, связанных с полицией стало дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Трое высокопоставленных сотрудников полиции распивали в кабинете одного из них спиртное и попросили зайти свою подчинённую. Наутро она написала заявление о групповом изнасиловании. Позже обвиняемые полицейские были уволены. Сейчас Следственный комитет Башкирии предъявил им обвинение.