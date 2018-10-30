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Общество

Смехов призвал переименовать аэропорты России в честь людей искусства

30 Октября 2018 в 12:08
Смехов призвал переименовать аэропорты России в честь людей искусства

Актёр театра и кино в эфире НСН подчеркнул, что переименование воздушных гаваней должно быть осознанным.

В России продолжается конкурс присвоения имен 45 аэропортам России. Сейчас граждане РФ могут не только выбрать один из предложенных вариантов названия, но и предложить собственный. Конкурс стартовал 11 октября и продлится по 5 декабря на сайте великиеимена.рф. Так, 29 октября более 500 участников голосования предложили присвоить воздушной гавани Самары имя вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

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В свою очередь, актёр театра и кино Вениамин Смехов в эфире НСН инициативу поддержал, добавив при этом, то переименования должны быть осознанными.

«Слышу от вас в первый раз. Я не смею ничего ни поддерживать, ни не поддерживать, я скромный гражданин, но мне нравится, когда “Аэрофлот” взлетает именами Ростроповича, Высоцкого, Любимова, Тарковского (каждому самолёту авиакомпании присвоено имя выдающегося деятеля – примечание НСН) и когда западные аэропорты носят названия выдающихся людей, особенно людей искусства. Политики – это временное, а искусство – это навсегда. Поэтому если это будут переименования осознанные, связанные с любимыми именами в нашей культуре, поэзии, то ничего плохого, если будет аэропорт имени Михаила Лермонтова, Александра Пушкина или Владимира Высоцкого», - отметил Смехов.

Ранее в поддержку присвоения аэропортам имён выдающихся деятелей в эфире НСН высказывался лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. По его словам, называть воздушные гавани нужно в честь людей благородных профессий, в том числе врачей, пожарных, художников, учителей. При этом музыкант призвал отказаться от переименования аэропортов в честь политиков и военных.

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