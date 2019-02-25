«Символ разложения общества». Политолог о борьбе с коррупцией в России

Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН рассказал о том, как россияне оценивают коррумпированность во власти.

Взяточничество чиновников и их аресты являются проявлением общего разложения и коррумпированности власти – так считают 68% россиян. Согласно опросу «Левада-центра», на который ссылается газета «Ведомости», четверть респондентов считают недавний арест сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате. Почти треть участников опроса убеждены, что к аресту сенатора привела борьба за передел сфер влияния между чиновниками.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, большинство граждан с равнодушием относятся к аресту Арашуковых, потому что в обществе действует установка о тотальной коррумпированности власти. Также довольно устойчива установка, что это разборки отдельных кланов. Чем более информированы и образованны люди, тем сильнее такие убеждения. По словам эксперта, 82% опрошенных в Москве считают это признаком общей коррумпированности властей.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал главный принцип борьбы с коррупцией – доказать, что в стране нет неприкасаемых.

«Некоторое время назад ВЦИОМ публиковал свое исследование на тему коррупции и борьбы с ней, и главная мысль была простой – как бы вместе с водой не выплеснуть и ребенка. Принято считать, что люди кровожадные, хотят расстрелов, публичных казней, самых жестких приговоров, но исследование показало, что все в первую очередь хотят возмещения причиненного ущерба. Что касается борьбы с коррупцией, то она воспринимается и как инструмент сведения счетов, внутренних разборок, и как свидетельство разложения системы. В обществе есть спрос на борьбу с коррупцией, но многое зависит от характера этой борьбы и от того, что людям предлагают в качестве доказательства этой борьбы. Когда в поле зрения правоохранительных органов попадают только "слабые" и "больные", а в это время кто-то остается неприкосновенным, это уже серьезная проблема. Главное, что не хватает борьбе с коррупцией, - доказать, что неприкосновенных нет», - отметил он.

Собеседник НСН назвал коррупцию одной из основных проблем нашего общества и признал необходимость бороться с ней.

«Если люди видят, что борьба ведется выборочно, то эта борьба в их глазах становится подтверждением общего разложения, в условиях тотальной коррумпированности являясь лишь инструментом передела сфер влияния внутри одной цепочки. Так думают многие. И эта борьба недостаточно убедительная. На это опираются оппозиционеры. Борьба не должна вестись по принципу – бери по чину, делись со старшими. Не надо задерживать мелкую сошку. Губернаторы у нас и так мальчики для битья. Нужно задерживать людей на самом верху, если есть на то основания, причем не так, как это было с Улюкаевым, потому что это было не очень убедительно. Это было слишком постановочно. Пока что у нас борьба с коррупцией похожа на людей в отцепленном вагоне поезда, которые делают вид, что куда-то едут», - добавил он.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко 18 февраля был задержан по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал НСН, что Московская область находится в особой зоне риска по коррупционным схемам из-за дорогой недвижимости, быстрого развития региона и активного строительства.