В Антикоррупционном комитете назвали иллюзорными массовые аресты чиновников

Эксперт Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН рассказал, что особое внимание к государственным служащим сегодня является плановыми работами.

Взяточничество чиновников и их аресты являются проявлением общего разложения и коррумпированности власти. Такой точки зрения придерживаются 68% россиян согласно опросу, проведенному «Левада-центром». Взяточничество чиновников и уголовные дела против них считают нетипичным явлением для страны 22% опрошенных, а 10% просто затруднились с ответом. Кроме того россияне высказали свое мнение по поводу ареста Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Так, 25% респондентов считают дело проявлением серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате. При этом 31% участников опроса убеждены, что к аресту сенатора привела борьба за передел сфер влияния между чиновниками.

Эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН заявил, что такая позиция россиян является иллюзорной, ложной, но в скором времени изменится.

«Результаты этой достаточно кропотливой работы становятся видны особенно ярко в последние несколько лет на фоне продолжающейся борьбы с коррупцией, которая стала государственной политикой. Это законы физики: переход количества в качество. Мы присоединились ко всем конвенциям борьбы с отмыванием и легализацией денежных средств, полученных преступным путем», — рассказал эксперт.

По его словам, такая политика велась и ранее, но во главу стола не ставилось государство, поэтому проблематика так не освещалась в прессе. Сейчас же результаты работы в этом направлении особенно ярко видны.

«В связи с чем у людей, возможно, возникает иллюзия того, что пошел вал коррупционных преступлений, потому что упор сделан на чиновников, должностные лица. Но все наоборот. Это показатель того, что невзирая на лица, должности и звания идет планомерная работа. Со временем у людей, я думаю, выправится впечатление и они действительно осознают, что это не какая-то волна или сиюминутная программа, а это действительно будет продолжаться. У нас нет идеальных людей и идеальной обстановки. У нас есть законодательные рамки, соблюдение которых позволяет контролировать тех или иных должностных лиц, а им держаться в рамках приличия», — заключил собеседник НСН.

Напомним, 30 января сотрудники Следственного комитета и службы экономической безопасности ФСБ задержали парламентария от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему 32 года и он самый молодой российский член Совета Федерации. В составе высшей палаты парламента он вошел в 2016 году. Арашукова подозревают в двух заказных убийствах, запугивании свидетеля и участии в ОПС. Также 30 января был арестован отец Рауфа Арашукова – Рауль. По данным СКР, именно он организовал преступное сообщество, куда входил и сын.