НАК: Задержание врио главы Дзержинского показывает реальное снижение коррупции

В эфире НСН глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) рассказал, что Московская область находится в особой зоне риска по коррупционным схемам.

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки в размере 20 тысяч долларов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства. Чиновника задержали в понедельник, 18 февраля, на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области. Известно, что Грибинюченко получил взятку от человека, действовавшего под контролем правоохранительных органов.

Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, что история с задержанием Грибинюченко ярко отражает пристальное внимание к подмосковным чиновникам.

«Это совершенно типичная история. Причем, если раньше мы видели муниципальный уровень, уровень врачей, учителей и мелких чиновников, то сейчас борьба с коррупционерами идет на всех уровнях. От министров до муниципальных образований. Московская область вообще находится в ситуации коррупционного риска, поскольку дорогая недвижимость, регионы быстро развиваются, строительство, разрешительная история. Многие функции управления возложены на муниципалитеты, которые находятся в активном желании заработать. Они уже находятся под пристальным вниманием. Сегодня обратили внимание на эту историю, а если посмотреть месяц назад, то и тогда кого-то брали. Регулярно всплывают такие фигуранты», — рассказал Кабанов.

По его словам, именно такие истории отражают «реальное» снижение коррупции. Так как при реальном увеличении контроля, снижается состояние вседозволенности, появляются страх и опасения быть пойманными. Все это сказывается на уровне коррупции в стране.

Напомним, ранее большой скандал разгорелся между главным редактором телепередачи «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и магистром игры «Что? Где? Когда?» Александром Друзем. Бер обвинил Друзя в попытке подкупа ради выигрыша. Знаток в ответ заявил, что мошенническую схему предложил сам Бер.