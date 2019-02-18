Штрафы не помогут. «Автомобилисты России» о телефоне за рулём

Автомобильный эксперт в эфире НСН рассказал, что водителей надо учить, а не наказывать.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает необходимым увеличить штрафы за разговоры по телефону и другие действия с гаджетом за рулем. Он также критически отнесся к идее снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН призвал прекратить это неконтролируемое законотворчество в сфере безопасности дорожного движения.

«Водители уже морально и физически устали от депутатских инициатив. Невозможно ездить по правилам, которые меняются практически каждый месяц. Уже в ГИБДД заявили, что нужен мораторий на любые изменения в правилах либо в ответственности за нарушения. На мой взгляд, это крайне необходимо. Никакие ужесточения ни на что не повлияют. Ясно, что и сейчас привлекают к ответственности крайне редко. Доказать, что кто-то говорил по телефону во время вождения, очень сложно. Фото и видеофиксация на это не распространяется, специально отследить это довольно сложно, поэтому если люди сами не понимают, что это опасно, они становятся виновниками ДТП со всеми вытекающими отсюда последствиями. Надо постараться нормально применять те нормы, которые есть при всем их несовершенстве. Я считаю, стабильность в правилах была бы гораздо полезнее для безопасности дорожного движения, чем постоянные "улучшения"», - добавил он.

Собеседник НСН рассказал, что запретами не решить проблему. По его словам, люди должны самостоятельно начать понимать, что посторонние занятия во время вождения приводят к авариям и ДТП.

«При нынешнем темпе жизни запретить это совершенно невозможно. Люди продолжают жить и работать, в том числе и за рулем. Да, предлагается множество приспособлений, но человек отвлекается от вождения не только потому, что рукой телефон держит, а на сам разговор. Конечно, неправильно отвлекаться за рулем на что-то. Можно продолжать – не надо курить, не надо есть пирожок, надо запретить любые действия. И так может дойти до абсурда. Некоторые правила люди должны соблюдать не потому, что это предусмотрено наказание, а потому что это разумно, и это в их интересах», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство готовит пакет мер по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Размеры штрафов увеличат, кроме того, будет введена ответственность для водителей за проступки, которые раньше никак не карались.