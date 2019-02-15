В России вновь повысят штрафы за нарушение ПДД

Кабинет министров вместе с министерством внутренних дел подготовило пакет мер по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Размеры штрафов увеличат, кроме того, будет введена ответственность для водителей за проступки, которые раньше никак не карались. Как сообщает Ura.ru , это выходит из заявлений вице-премьера Максима Акимова, предложений Минтранса и МВД, внесенных в правительство, а также инициатив Центра организации дорожного движения Москвы.

В частности, власти предлагают начать наказывать водителей за незначительное превышение скорости – на 10 км/ч, сообщает «Коммерсант». Как отмечает RT , за остальные превышения также предложено ужесточить наказание. В МВД предлагают применять новшество исключительно в населённых пунктах.

Кроме того, в МВД настроены на отмену послаблений при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки. Также хотят отнять скидку в 50% на штраф за езду с нечитаемыми, закрытыми или подложными номерами. Среди прочего, в МВД напомнили, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание за отказ уступить дорогу спецтранспорту.

Отдельные ужесточения санкций также предусмотрены для водителей в Москве. Как сообщают Известия , в Центре организации дорожного движения предлагают усилить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходу и велосипедисту, а также за неправильный проезд перекрестков.