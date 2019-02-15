«Синие ведерки»: Штраф за превышение на 10 км/ч увеличит длину яхт владельцев камер

Координатор движения Петр Шкуматов заявил НСН, что ужесточение правил ПДД только увеличит длину яхт владельцев частных камер.

Кабмин и МВД подготовили пакет мер по усилению ответственности за нарушение правил дорожного движения. Увеличат размер штрафов, а также будет введена ответственность для водителей за проступки, которые раньше никак не карались. Это следует из заявлений вице-премьера Максима Акимова, предложений Минтранса и МВД, внесенных в правительство, а также инициатив Центра организации дорожного движения Москвы. В частности, власти предлагают начать наказывать водителей за превышение скорости на 10 км/ч, сообщает «Коммерсант». В МВД предлагают применять новшество исключительно в населённых пунктах.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал НСН, что такие меры приведут к увеличению аварийности на дорогах. По его словам, в некоторых населенных пунктах никто не живет, и непонятно, зачем там снижать скорость, при том что постоянные перепады скоростного режима изматывают водителей.

«Москва — населенный пункт, и деревня Педрищево — тоже населенный пункт. В деревне Педрищево никто не живет, но, тем не менее, формально этот населенный пункт существует, и по нему проходит федеральная трасса. Сейчас все проезжают эту деревную Педрищево со скоростью 75 км/ч. Это напряжно, но терпимо. Завтра надо будет тормозить до 65 км/ч. Если посмотреть, например, на дорогу М7 можно увидеть, что таких населенных пунктов там десятки. Конечно, еще в части из них живут люди, но в большей части, когда проезжаешь по трассе, не горит ночью ни одного окна. Какое издевательство над водителями, когда ты едешь 90-60-90-60. Эти скоростные разрывы, когда едешь 110 км/ч, а потом хоп, и 90,70,50, 40 км/ч на 10 метров дороги, жутко изматывают водителя и, на самом деле, увеличивают аварийность в разы», — возмутился автоэксперт.Шкуматов уверен, что введение штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч будет способствовать только тому, что владельцы частных камер смогут больше зарабатывать.«Понятно, что это получится сбор денег. До тех пор пока не будет введена либо градация населенных пунктов, либо какие-то более или менее ровные скоростные режимы на загородных трассах, особенно которые проходят через такие Богом забытые населенные пункты, это в итоге превратится в большое рубилово бабла. Владельцы частных камер будут стоять рядами, будет просто парад этих камер. Понятное дело, что люди будут стараться уходить от камер, с грязными номерами и так далее, а их будут штрафовать за это. Поэтому мне кажется, что все инициативы направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений», — рассказал Шкуматов.По мнению автоэксперта, категоризация населенных пунктов по скоростным лимитам уже давно напрашивается. Можно даже индивидуально подходить к каждому населенному пункту и конкретно для него устанавливать скоростной режим, отметил собеседник

Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что систему видеофиксации на дорогах нужно полностью передать государству, и сделать это предстоит в ближайшие пять-шесть лет. По его словам, «сейчас камера – это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят».