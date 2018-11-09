Секс-роботов предложили продавать по справке от психиатра

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Врач-сексолог рассказал НСН, какие проблемы возникнут у небольшой части человечества в будущем из-за секс-роботов.

Вопрос об отношениях человека с секс-роботами подняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд на пресс-конференции, посвящённой UX-будущему (User Experience — опыт пользователя — прим. НСН), сообщает издание Postimees. Она отметила, что уже сейчас есть множество вопросов относительно того, что допустимо в отношении робота, а что нет.

«То, что сейчас запрещено в отношениях человека к человеку, например, сексуальные отношения с детьми... Если есть такой робот, машина — что можно делать, а что нельзя? Очень сложные вопросы!», — заявила эстонский лидер.

Проблемы с секс-роботами действительно могут возникнуть в будущем, подтвердил в эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев. Однако России это коснётся в меньшей степени, чем стран Запада. Более того, повального увлечения сексуальными игрушками такого типа не будет — традиционно интерес к ним утрачивается после первого опыта.

«На самом деле в мире уже есть опыт, это не из пальца высосано. Когда секс-роботы появляются, их покупают и публичные дома, и частные лица. И довольно быстро общение с ними заканчивается. Потому что ими пользуется очень узкий круг людей — либо люди психически больные, либо аутичные. В общем, это какая-то сотая доля мужчин. Потому что для нормального мужчины унизителен даже секс с проституткой. Ну, один раз попробовать, это святое, даже три, но регулярно — это означает, что ты не можешь себе бабу нормальную найти. А регулярный секс с роботом означает, что ты не можешь себе проститутку нормальную найти. Это вообще уже предел падения. Но своих роботов у нас нет. Самый дешевый стоит 12 тысяч евро, пока они есть только у нескольких олигархов. Увлечение роботами будет иметь место в Германии и Англии, они традиционно тяготеют к сексуальным заменителям. А мы посмотрим, что там происходит», — заметил сексолог.

Что касается обращения с роботами, его вряд ли стоит регламентировать, так как пластмассовая кукла не может пострадать от грубых ласк, добавил Полеев. Зато человек может нанести вред себе, поэтому продажу таких игрушек следует ограничить — только для психически здоровых людей.

«Очевидно, что людям с какими-то диагнозами, надо запретить ими пользоваться. Робота они не повредят, он пластмассовый, но себе они сделают плохо. Всё-таки надо продавать роботов по справке. Но, что уж с ними будут делать, другое дело. Я думаю, если робота будут бить ремнём по попе, то это не будет считаться грубым обращением», — заметил собеседник НСН.

Человечество в будущем поджидает куда более серьёзная проблема — борьба с нелегальным производством роботов-школьниц, которые могут не только привлечь педофилов, но и активизировать их в реальной жизни. Однако и эта беда коснётся очень узкого круга лиц.

«Насколько я знаю, есть решение не делать роботов-детей и подростков. Но могут возникнуть подпольные мастерские, где будут делать роботов-школьниц. И это будет проблемой, потому что педофилы пойдут в этом направлении: раздувая свою педофилию на роботах, они могут перейти к реальным девочкам. Но большой проблемы в этом нет, потому что абсолютное большинство мужчин, 99% считает секс с роботом унизительным», — напомнил Полеев.

Напомним, в России всё же есть интерес к секс-роботам, причём тоже среди представителей власти. Так, депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров весной этого года пытался провести в парламенте две инициативы. Вначале он предлагал запретить бордели с секс-роботами, а когда понял, что идея не находит поддержки, решил идти от противного. В эфире НСН он объяснил свою вторую инициативу — внести услуги сексуальных роботов в полис обязательного медицинского страхования. Однако и второе предложение парламентария не привело к видимому результату.