Шкуматов назвал устаревшими предложенные автошколами изменения

ФОТО: flickr

Координатор движения «Синие ведёрки» рассказал НСН, почему ГИБДД не должна проверять базовые знания водителей.

Новые правила сдачи экзаменов для получения автоправ предложила внедрить Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Там настаивают на сокращении количества упражнений для будущих водителей во время сдачи экзамена на площадке, и увеличении времени для проверки ученика на дороге. Речь идет о новом нормативе: минимальное время приема экзамена в «городе» (20-30 минут), а на экзамене на «площадке» ввести «выборочное выполнение упражнений» (3 из 6 возможных для категории «B»).

в эфирезаявил, что предложение автошкол уже давно устарело, так как ГИБДД предложило более современные изменения.

«Это предложение Ассоциации морально устарела. ГИБДД вынесла на обсуждение проект, где «площадка» отменяется в принципе. Не нужно будет ни «змейку» сдавать, ни парковку, ни прочие упражнения. В этой концепции они становятся внутренним делом автошкол. Чтобы человека выпустили на дорогу, эту часть экзамена ему нужно будет сдать не в ГИБДД, а в автошколе. И это более логично и последовательно. ГАИ не должна проверять базовые знания. Уметь трогаться на горке водитель должен априори. Инспектор должен смотреть и оценивать, как человек себя в реальных условиях, то есть непосредственно на дороге», - высказал свою позицию эксперт отрасли.Добавим, действительно Госавтоинспекция подготовила изменения в постановление правительства «О допуске к управлению транспортными средствами». В документе, в частности, предлагается ввести объединенный экзамен по вождению вместо «города» и «площадки».

В ГИБДД пояснили инициативу желанием проверять навыки вождения в максимально приближенных к «боевым» условиях. Документ несколько месяцев проходит экспертизу на regulation.gov.ru.