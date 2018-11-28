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Автошколы предложили упростить экзамен на водительские права

28 Ноября 2018 в 10:18
Автошколы предложили упростить экзамен на водительские права

Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) предложила оставить три из шести упражнений при сдаче экзамена на водительские права. Инициатива внесена в ГИБДД, пишут «Известия».

При этом президент МААШ Татьяна Шутылева отметила, что учить начинающим водителям все равно придется все, так как экзаменатор будет по-прежнему выбирать три упражнения из шести.

Ранее ГИБДД предлагало усложнить экзамен, объединив «город» и «площадку», сообщает Ura.ru.

Ранее стало известно, что ГИБДД и Минздрав решили наказывать водителей за управление транспортным средством под действием медицинских препаратов с одурманивающим эффектом, таких как фенобарбитал и димедрол. Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что в результате всем «сердечникам» водительские права можно будет просто выкинуть.

 

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