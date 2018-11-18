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Экономика

Эксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в новом году

18 Ноября 2018 в 19:30
Эксперт спрогнозировал подорожание автомобилей в новом году
РИА Новости

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН рассказал, что авторынок в России будет расти до января, а потом начнется спад из-за сильного подорожания автомобилей.

Российский авторынок по итогам октября сохранил четвертое место в Европе по объему продаж легковых автомобилей, которые в прошлом месяце составили порядка 149 тысяч единиц.
Такие данные сообщает аналитическое агентство «Автостат». Тройку лидеров составили Германия, Франция и Великобритания. На пятом месте по количеству проданных автомобилей оказалась Италия.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН объяснил, что продажи автомобилей растут в России на протяжении двух последних лет, но до показателей 2013-14 годов они еще «не дотянули».

«Если говорить о рынке новых автомобилей, то он растет уже два года подряд, но пока не достиг уровня ни 2014, ни 2013 года, когда у нас в стране продавали по 3 млн автомобилей. Сейчас наши продажи составляют порядка 1,8 млн авто, то есть чуть больше 50% от уровня хороших годов», - заявил собеседник агентства.

По словам автоэксперта, хорошие показатели роста продаж авто в России объясняются «очень низкой стартовой базой», ведь до этого на протяжении нескольких лет на рынке наблюдался спад.

«Какими бы мы ни были бедными, но парк надо обновлять, надо покупать новые автомобили. У нас специфическая страна, огромные расстояния – без автомобиля никак», - пояснил Моржаретто.

Автоэксперт уверен, что до Нового года рынок будет «потихоньку расти». А дальше прогнозы «очень разные», в основном негативные, в силу того, что автомобили в 2019 году сильно подорожают.

«У нас вводится новый НДС и появляются новые налоги, которые приведут к неминуемому подорожанию. Сейчас, в некотором смысле, повышенный спрос еще и потому, что люди боятся повышения цен в январе и стараются купить автомобили до подорожания», - заключил Игорь Моржаретто.

Добавим, что в Европе, по оценкам специалистов, отмечается общее падение спроса на автомобили. Это связано с вступлением в силу с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей. Игорь Моржаретто уверен, что как только люди европейцы привыкнут к новым условиям, автопродажи восстановятся в полном объеме.

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